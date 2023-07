V Ljubljani se danes obeta nogometni spektakel, kakršnih je bilo le malo v 13-letni zgodovini stadiona Stožice. Olimpija ima zgodovinsko priložnost, da si v kvalifikacijah za ligo prvakov z izločitvijo Ludogorca prvič v zgodovini kluba priigra nastop najmanj v skupinskem delu konferenčne lige. Ljubljančani imajo pred povratno tekmo drugega kroga ugodno izhodišče, saj so na prvi tekmi v Razgradu remizirali 1:1, na generalki pa so si z zmago s 5:0 proti Rogaški dvignili samozavest.

​Henriques bo moral najti ravnovesje med napadom in obrambo

»Zmaga je vedno pomembna. Na Portugalskem pravimo, da je obraz zmage vedno lepši kot obraz poraza. Tekma z Ludogorcem bo povsem nekaj drugega, kot je bila z Rogaško. To je drugo tekmovanje, drugačno vzdušje in zgodovinska tekma za klub,« pravi 50-letni trener Olimpije Joao Henriques, ki je pred največjim izzivom svoje kariere. Pri izbiri začetne enajsterice bo moral biti zelo pragmatičen, da bo našel ravnovesje med ofenzivnim delom, ki mora doseči gol za zmago, in obrambnim, ki je trenutno slabši del moštva, in je bil za spodrsljaje na prvi tekmi v Bolgariji kaznovan le z enim zadetkom. Predvsem Ratnik in Muhamedbegović bosta morala biti v boljši dnevni formi, kot sta bila na prvi tekmi s serijskim bolgarskim prvakom. Odlično formo, ki jo kažeta vratar Vidovšek in defenzivni vezist Doffo, bodo morali dopolniti soigralci. Poskus z umetnikom Sešlarjem proti Rogaški v osrčju zvezne vrste se je izkazal za dobrega, saj je bil veliko bolj koristen, razigran in nevaren kot na krilu, kjer s sprinti troši energijo. Napadalec Rui Pedro prekipeva od samozavesti, medtem ko je dolžnik Nukić. Izraelec Fadida je izzval trenerja s hat-trickom proti Rogaški. Na bokih bi bila lahko aduta Portugalca Silva in Sualehe. Kapetan Elšnik je dodatno motiviran, da si z dobrimi evropskimi nastopi dvigne ceno pred prestopom v tujino.

»Pripravljeni smo na boj. Pričakujemo zelo zahtevno tekmo, a drugačno kot v Razgradu, saj je v nogometu vse odvisno od tega, kaj se dogaja na igrišču. Ludogorec je favorit, saj je v zadnjih štirih letih odigral 54 evropskih tekem, Olimpija pa zgolj 14. Tekmec ima kopico vrhunskih igralcev, vendar tudi mi smo kot moštvo zelo kakovostni in rastemo. Tako kot na vsaki tekmi bomo igrali na zmago. Pripravljeni smo na težko bitko, saj želimo igrati v ligi prvakov, ki je najkakovostnejše tekmovanje na svetu. Vem, da bo težko, a v nogometu se vedno dogajajo presenečenja, saj ne odloča višina proračuna, ampak predstava na igrišču,« je izpostavil Henriques, ki ima na razpolago 27 igralcev.

»Skušali bomo žogo imeti čim dlje v svoji posesti in jo osvojiti čim hitreje, ko jo bomo izgubili. Pomembna bo tudi podpora naših navijačev,« je del taktike razkril Henriques, ki je z ekipo veliko treniral tudi enajstmetrovke, če bo izid neodločen. Glede na kakovost bolgarskega prvaka bo moral staviti tudi na taktično kulturo, ki je bila v časih uspehov zaščitni znak Maribora. Ludogorec ima tehnično bolje podkovane in hitrejše igralce, zato se Olimpija ne sme spustiti v odprto dirko. Potem ko je Olimpija vse tri dosedanje evropske tekme začela z isto enajsterico, je Henriques zatrdil, da bo tokrat na igrišče poslal trenutno 11 najboljših igralcev glede fizične, tehnične, taktične in psihološke pripravljenosti.

Bolgari napovedujejo prevlado na igrišču

Ludogorec ima nekaj težav s poškodbami. Švicarski napadalec z ganskimi koreninami Kwadwo Duah (Nürnbergu so zanj plačali 3 milijone evrov odškodnine) si je na prvi tekmi poškodoval gleženj in je moral na operacijo. Ker Brazilec Rwan Seca še ni prijavljen za nastope v Evropi, bo napad vodil Argentinec Matias Tissero. »Na prvi tekmi smo si zaslužili zmago. V Ljubljani bo povsem drugačna tekma, saj bo Olimpija igrala bolj napadalno. Ker se Ludogorec nikoli ni branil, pričakujem našo prevlado z agresivno igro in napredovanje,« je samozavesten športni direktor Ludogorca Kozmin Motsi. x

