Sedemindvajseterica ljubljanskih hokejistov je včeraj v dvorani pod Rožnikom tudi uradno začela letošnjo sezono. Med njimi je deset novincev, od tega šest tujcev, češki vratar Lukaš Horak, Američana Trevor Gooch in Will Cullen, Latvijec Maris Bičevskis, Finec Taneli Ronkainen ter Hrvat Vito Idžan. Zeleno-belim so se pridružili še trije mladi slovenski hokejisti, ki so zadnjih nekaj let igrali na tujem, 19-letni Marcel Mahkovec, leto dni starejši Jan Ćosić in kot zadnji 23-letni napadalec Aljaž Predan. Prva letošnja okrepitev pa je bil izkušeni Žiga Pavlin. »Zdaj sem v drugačni vlogi kot pred trinajstimi leti, ko sem odšel iz Tivolija. Tako kot so meni pomagali Tomaž Vnuk, Nik Zupančič, Dejan Kontrec ..., bom zdaj jaz svoje izkušnje skušal prenesti na mlajše igralce. Vodstvo kluba ima jasno začrtano pot in mislim, da je na pravi poti,« je svojo vlogo v dresu aktualnih slovenskih državnih prvakov opisal 38-letni Žiga Pavlin.

Pred igralci najtežji del sezone

Izkušeni ljubljanski branilec je razkril tudi prve vtise o finskem trenerji Anttiju Karhuli. »Igralcem daje veliko svobode, vendar v zameno za to pričakuje, da izpolnjujejo tiste stvari, ki jih od njih zahteva. Z igralci se pogovarja odprto, skorajda kot prijatelj, ampak pri tem mora vsakdo sam pri sebi vedeti, kaj je posel, kaj pa hec in zabava. Mislim, da so fantje dovolj zreli, da bodo to znali spoštovati in da tega ne bodo izkoriščali,« je še dejal Pavlin, ki se bo v prihodnosti posvetil le še klubskemu hokeju. »Čas je, da moje mesto v reprezentanci prevzamejo mlajši igralci,« je še dejal Kranjčan v zeleno-belem dresu.

V novi sezoni ga bo nosil tudi devet let mlajših Lukaš Horak. »Prvi vtisi so zelo dobri. Mesto je lepo, dvorana prav tako, za kaj več pa je vseeno še prezgodaj. Okolje, v katero sem prišel, mi je znano, saj sem pred podpisom pogodbe govoril z nekaterimi svojimi prijatelji, tudi z Aleksandrom Magovcem, s katerim sva bila soigralca v Grenoblu. Dejstvo je, da je pred nami najtežji del sezone, kajti priprave so vedno naporne, vendar je to osnova za mirnejše nadaljevanje. Čaka nas veliko tekem, vemo pa, kakšni so cilji kluba,« je po včerajšnjem dopoldanskem treningu dejal češki vratar. Tudi od njegovih obramb bo odvisno, kako uspešni bodo Ljubljančani v boju za uvrstitev v končnico lige ICEHL. V lanski sezoni je branil v danski ligi, v kateri je bil statistično gledano najboljši vratar.

Karhula tokrat sam izbiral okrepitve

»Praktično vsi igralci so bili že prejšnji teden na opcijskih treningih, ko smo začeli z drsanjem, in že to je dober znak. Imam pozitivne občutke, mislim, da smo dobro kadrovali,« je z izborom igralcev, ki bodo v novi sezoni igrali za Olimpijo, zadovoljen Upi Karhula. Finec na ljubljanski klopi bo zdaj v drugačnem položaju, kot je bil konec januarja, ko je zamenjal Mitjo Šivica, saj je z direktorjem kluba Anžetom Ulčarjem sam izbiral okrepitve. »Veliko smo se pogovarjali z vodstvom kluba in jasno nam je bilo, da bodo potrebne spremembe. Zdaj imam tudi finskega pomočnika trenerja, Jarma Sainija, s katerim se poznava še iz finske lige. V naslednjih tednih bomo z ekipo na ledu dvakrat na dan, na jutranjih treningih se bomo posvečali taktičnim zamislim, na drugih pa telesni pripravljenosti. Do konca meseca, ko nas na Bledu čaka poletna liga, bi se že moralo oblikovati jedro ekipe,« je na kratko načrt priprav pojasnil Karhula, ki ne skriva, kaj je minimalni cilj ljubljanske ekipe. »Zagotovo je to uvrstitev v končnico lige ICEHL. To je minimalni cilj, kajti po lanski sezoni je bil odmor predolg. Seveda pa ne smemo pozabiti na obe domači tekmovanji. Domači igralci dobro vedo, kaj pomenijo tekme z Jeseničani, s katerimi se bomo pomerili že na poletni ligi na Bledu, tujcem pa bomo to še pojasnili.«

Prenovljeni Ljubljančani, ki veliko naporov vlagajo tudi v to, da bi bile tribune v dvorani Tivoli bolj polne, kot so bile v lanski sezoni, se bodo prvič predstavili že čez 14 dni, ko bodo gostili ameriško univerzitetno ekipo z Yala. Od 17. do 19. avgusta bodo igrali na turnirju v Zvolnu (Zvolen, GKS Tichy, Frydek Mistek), 25. in 26. avgusta na poletni ligi na Bledu (Jesenice, Fehervar ali Beljak), 1. septembra v Tivoliju z Gradčani in šest dni pred začetkom lige ICEHL na Bledu še s celovškim KAC.

Olimpija v sezoni 2023/24 Vratarji: Lukaš Horak, Luka Kolin, Lan Kavčič, branilci: Will Cullen, Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Jan Ćosić, Tian Hebar, Aleksander Magovac, Žiga Pavlin, Taneli Ronkainen, Nejc Stojan, napadalci: Miha Beričič, Maris Bičevskis, Trevor Gooch, Vito Idžan, Rok Kapel, Marcel Mahkovec, Žiga Mehle, Žiga Pance, Aljaž Predan, Nik Simšič, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Miha Zajc, Luka Vodlan, Gregor Žeželj. Glavni trener: Upi Karhula, pomočnik trenerja: Jarmo Sainio, športni direktor: Anže Ulčar.