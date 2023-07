BDP v območju evra porasel za 0,3 odstotka, v EU stagniral

Evropski statistični urad Eurostat je včeraj objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda (BDP). Gospodarska rast v območju evra je bila v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim 0,3-odstotna, BDP v EU pa je stagniral. V primerjavi z drugim četrtletjem lanskega leta je bila rast v območju evra 0,6-odstotna, v EU pa 0,5-odstotna. Med državami, za katere je Eurostat imel podatke, je v primerjavi s preteklim četrtletjem najvišjo rast BDP dosegla Irska, in sicer 3,3-odstotno. Sledila je Litva z 2,8-odstotno rastjo. Padec BDP so zabeležile Švedska (1,5 odstotka), Latvija (0,6 odstotka), Avstrija (0,4 odstotka) in Italija (0,3 odstotka). V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je rast BDP doseglo sedem držav, najvišjo tudi v tem primeru Irska (2,8 odstotka), sledili sta Portugalska (2,3 odstotka) in Španija (1,8 odstotka). Največji upad BDP so zabeležile Švedska (2,4 odstotka), Češka (0,6 odstotka) in Latvija (0,5 odstotka). Podatkov za Slovenijo Eurostat še ni imel na voljo. Statistični urad RS jih bo po napovedih objavil 16. avgusta. V prvem četrtletju je BDP območja evra v primerjavi s predhodnim četrtletjem stagniral, gospodarstvo EU pa je zabeležilo 0,2-odstotno rast. V primerjavi z enakim obdobjem leto prej sta tako območje evra kot EU v prvem četrtletju dosegla 1,1-odstotno gospodarsko rast.