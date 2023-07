Na drugem mestu v anketi je daleč zadaj guverner Floride Ron DeSantis s 17 odstotki podpore, s po tremi odstotki sledijo senator iz Južne Karoline Tim Scott, nekdanja guvernerka iste države Nikki Haley in bivši podpredsednik ZDA Mike Pence. Po dva odstotka podpore imata bivši guverner New Jerseyja Chris Christie in poslovnež Vivek Ramaswamy.

Trump ohranja podporo republikanskih volivcev kljub temu, da ga v New Yorku kazensko preganjajo zaradi kaznivih dejanj, povezanih s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju pred volitvami 2016.

Zvezni posebni tožilec Jack Smith je vložil kazenske ovadbe v povezavi z nepravilnim ravnanjem z zaupnimi dokumenti vlade na Floridi, Trumpa pa je obvestil, da je tarča preiskave spodnašanja izida volitev 2020 in napada na kongres.

Zaradi spodnašanja izida volitev se Trumpu in sodelavcem v kratkem obetajo še kazenske ovadbe v zvezni državi Georgii. Tožilka okrožja Fulton, ki zajema Atlanto, Fani Willis je za CNN povedala, da ima po dveh letih in pol dela vse pripravljeno. Že prej je povedala, da bodo ovadbe objavljene v začetku avgusta, okrog sodišča v Atlanti pa so policisti že postavili varnostne barikade.

Državni sodnik Robert McBurney je danes zavrnil Trumpovo tožbo, s katero je zahteval prepoved preiskave Fani Willis. Sodnik je odločil, da je tožba povsem neutemeljena predvsem zato, ker Trump ni bil še ničesar obtožen.

Trump ima zaradi vsega omenjenega ogromne pravdne stroške in Washington Post poroča, da je v prvi polovici letošnjega leta samo njegov odbor za politično akcijo Rešimo Ameriko odštel 40,2 milijona dolarjev.

Tovrstni odbori lahko zbirajo denar za političnega kandidata in ga porabljajo, vendar se pri tem ne smejo usklajevati z volilnim štabom kandidata. Ameriški strokovnjaki za volilne kampanje pravijo, da Trump s porabo donacij za pravdne stroške ne krši pravil.

Odbor je ustanovil po porazu na volitvah 2020 in od podpornikov zbral več kot 100 milijonov dolarjev, čeprav nekateri niso vedeli, da bo denar šel za odvetnike.

Odbor plačuje odvetniške stroške za Trumpa in njegove sodelavce, ki jih oplazijo preiskave, kot sta strežaj Walt Nauta in hišnik Carlos De Oliveira, ki sta obtožena, da sta mu pomagala ovirati preiskavo zaupnih dokumentov na Floridi.

»Odbor plačuje za zaščito ljudi pred finančnim propadom in uničenjem življenj zaradi nezakonitega nadlegovanja preiskovalcev,« je za Washington Post izjavil tiskovni predstavnik Trumpa Steven Cheung.

Televizija NBC je medtem stopila v stik s 44 predstavniki bivše Trumpove vlade in našla le štiri, ki so bili pripravljeni povedati, da si zasluži drugi mandat.

Bivši pravosodni minister Bill Barr je dejal, da je odločno proti Trumpu. Podporo so bivšemu šefu izrazili le nekdanji vršilec dolžnosti pravosodnega ministra Matt Whitaker, eden od nekdanjih šefov kabineta Mark Meadows, nekdanji vodja Urada za proračun Russell Vought in nekdanji vršilec dolžnosti nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti Richard Grenell.