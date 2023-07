Največ pozornosti številnih zmagovalcev in zmagovalk teniških turnirjev po svetu je minuli konec tedna požel Alexander Zverev. Nemec je osvojil domači turnir serije masters 500 v Hamburgu, kar je bila njegova prva zmaga po hudi poškodbi, ki jo je doživel lani v polfinalu Rolanda Garrosa. Zadnji turnir je Zverev osvojil predlani, ko je bil najboljši na sklepnem turnirju najboljše osmerice. Turnirsko zmago je doživel izjemno čustveno, potem ko je bil v finalu s 7:5, 6:3 boljši od Srba Laszla Đereja. Tudi slovenski tenis je minuli konec tedna pustil pečat, saj je 14-letni Svit Suljić osvojil bronasto kolajno na OFEM v Mariboru, Blaž Rola je s Hrvatom Ninom Serdarušićem med dvojicami zmagal v Umagu, 19-letni Bor Artnak je v Novem Sadu dosegel svojo drugo turnirsko zmago na profesionalnih turnirjih serije WTT, 23-letna Veronika Erjavec pa je osvojila turnir v Horbu v Nemčiji, kjer je bila v finalu turnirja serije WTT s 5:7, 6:2, 6:3 boljša od Nemke Anne Gabrić.

Pohvale slovenskega kapetana

»Bor je na vseh zadnjih tekmah pokazal dobro pripravljenost, ta teden pa je dobre igre kronal s turnirsko zmago. Ves teden je igral zelo suvereno, odločno, napadalno in na koncu zmagal celo brez izgubljenega niza. Vse to je dobra popotnica za prihajajoči dvoboj v Davisovem pokalu. Še posebej, če k temu dodam izjemno zmago Blaža Role v igri dvojic na turnirju ATP 250 v Umagu. Res nas je navdušil s svojo zmago,« se je slovenskih teniških uspehov veselil slovenski kapetan Grega Žemlja.

Po turnirski zmagi je strnila vtis tudi 250. igralka sveta Veronika Erjavec: »Zelo sem vesela, da mi je uspelo prenesti dobre občutke s prejšnjega turnirja. Ves teden sem uspela obdržati visok nivo igre. Potrebna je bila tudi velika zbranost, saj smo imeli veliko prekinitev zaradi dežja, pihal pa je tudi močan veter. Bilo je veliko motečih dejavnikov, ampak mi je uspelo to obrniti v svoj prid. Tudi v finalu po izgubljenem nizu nisem izgubila upanja. Začela sem od začetka, spremenila sem nekatere stvari. Vesela sem, da se je končalo na najboljši možen način.«

Wawrinka po 17 letih le ni znova osvojil Umaga

»Zmanjkuje mi besed. Zmagal sem na domačem terenu v Hamburgu, kjer sem odraščal. Počutim se, kot bi osvojil svojo prvo lovoriko, ne pa jubilejne dvajsete. Dolgih je bilo 18 mesecev čakanja na turnirsko zmago, v tem času sem preživel marsikaj,« se je veselil Alexander Zverev, ki je v odprti teniški eri postal prvi Nemec po Michaelu Stichu leta 1993, ki je osvojil turnir v Hamburgu. Izjemno zanimiv in razburljiv je bil tudi finale med posamezniki v Umagu, ki se ni izšel po okusu gledalcev. Ti so bučno navijali za Stana Wawrinko, ki je osvojil turnir na Hrvaškem pred 17 leti. Švicar je bil na poti izjemnega uspeha, a se je zmage s 6:7 (5), 6:3, 6:4 veselil Avstralec Alexei Popyrin. Izpostavimo še turnirsko zmago Tylorja Fritza na trdi podlagi v Atlanti. Američan je bil s 7:5, 6:7 (5), 6:4 boljši od Avstralca Aleksandra Vukića.

Prva igralka sveta ostaja Poljakinja Iga Šwiatek, ki je minuli teden osvojila turnir pred domačimi navijači v Varšavi, znotraj elitne deseterice pa sta zamenjali mesti Ons Jabeur, ki je po novem peta igralka sveta, in Caroline Garcia. Najboljši slovenski igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta malenkostno napredovali. Konjičanka je z uvrstitvijo v četrtfinale Lozane 128. na svetu, Kaja Juvan pa 147. Med najboljših 300 igralk na svetovni lestvici so še tri Slovenke, in sicer Veronika Erjavec (250.), Dalila Jakupović (264.) in Nina Potočnik (294.). Pri moških znotraj prve deseterice ni sprememb, prvi igralec sveta ostaja Carlos Alcaraz. Blaž Rola je 478., Bor Artnak pa 716.