Ni veliko še aktivnih košarkarskih reprezentantov, ki se lahko pohvalijo s tem, da so igrali na svetovnem prvenstvu. Slovenija je prvič na košarkarskem mundialu nastopila leta 2006, nato pa še 2010 in 2014. Leta 2019 je na Kitajskem ni bilo, saj se ni prebila čez kvalifikacije. V Španiji leta 2014 so reprezentančni dres nosili Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Zoran Dragić in Jaka Blažič, ki so del izbrane vrste tudi tokrat. 33-letni Blažič ima za seboj težko sezono pri turškem Bahcesehirju, s katerim je prekinil sodelovanje in se znova vrnil v Cedevito Olimpijo. Še preden že tretjič v karieri obleče dres ljubljanskega kluba, pa ima z reprezentanco visoke ambicije na prihajajočem svetovnem prvenstvu.

Cedevita Olimpija verjame vanj

Ena največjih potez ob združitvi Olimpije in Cedevite leta 2019 je bila, da so vodilni možje v klubu v moštvo privabili Jako Blažiča, ki pred tem ni imel najboljše sezone pri španskem velikanu Barceloni. Blejec je v Ljubljani postal kapetan ekipe, ob tem pa v treh letih ves čas dvigoval formo in si tako priboril izjemno finančno ponudbo turškega Bahcesehirja, ki je preprosto ni mogel zavrniti. Če bi šlo vse po načrtih, bi moral biti v novem klubu eden od nosilcev, hkrati pa ostati v njem še naslednjo sezono. A je vmes posegla poškodba hrbta. »Oktobra sem prestal operacijo hrbta, zato sem praktično celotno sezono izkoristil za to, da sem se fizično vrnil v pogon. Junija in julija sem trdo delal, da sem dobro pripravljen prišel na reprezentančni zbor. Zdaj sem zdrav in prepričan, da lahko še marsikaj dam izbrani vrsti,« pravi Jaka Blažič.

Ko je bilo jasno, da ne bo nadaljeval kariere v Turčiji, so se nemudoma sprožile govorice, da je v igri za povratek v Ljubljano. Izkazalo se je, da je Cedevita Olimpija resnično hitro stopila v kontakt z nekdanjim kapetanom in zadovoljila njegove želje za vnovično sodelovanje. »Olimpija je bila najbolj konkretna. Ko sem se razšel z Bahcesehirjem, so mi nemudoma ponudili pogodbo. Najbolj pomembno mi je bilo, da kljub težki sezoni še vedno verjamejo vame in v to, da imam še nekaj dobrih let v sebi, kar nameravam dokazati na parketu. Nismo rabili dolgo, da smo prišli na obojestransko zadovoljstvo do dogovora.«

Potrebuje pripravljalne tekme

Pripravljalna tekma Slovenije proti Kitajski je razkrila, da bo Blažič potreboval nekaj časa za vrnitev v pravi tekmovalni ritem. Dosegel je sicer sedem točk, a je to še daleč od tistega, kar od njega pričakujejo navijači in on sam. »Morda od vseh v reprezentanci najbolj potrebujem pripravljalne tekme. Dokazati si moram, da še vedno lahko igram na visoki ravni. Poškodba mi je vzela nekaj samozavesti, a sem se po drugi strani fizično in psihično odpočil po treh napornih sezonah pri Olimpiji. Sem svež in pričakujem, da bom do svetovnega prvenstva ujel pravo formo,« ostaja optimističen Blažič, ki bo v reprezentanci pogrešal Gorana Dragića in Eda Murića. »Vemo, kaj je Gogi dal reprezentanci. Je legenda slovenske košarke. Edo je veliko dela naredil v slačilnici, na parketu pa je lahko v obrambi ustavil tudi nasprotnikove centre. Naredili bomo vse, da ju nadomestimo.«

Izpad v četrtfinalu proti Poljski na zadnjem evropskem prvenstvu je še vedno v Blažičevem spominu. Bolečino, ki jo nosi v sebi, bo poskušal izkoristiti kot motivacijo. »Vsi smo pričakovali drugačen razplet. Tisti poraz nas je močno šokiral. Rekel bi, da je tudi zato osredotočenost na treningih letos večja. Zdaj sta se nam pridružila še Dončić in Čančar, ki bosta nosilca. Selektor nam je že pred pripravami dal jasno vedeti, kakšna bo vloga vsakega posameznika. Verjamemo v naše delo in smo prepričani, da lahko na svetovnem prvenstvu posežemo visoko.«

Nastopa na svetovnem prvenstvu leta 2014 se Blažič še dobro spominja. »V četrtfinalu nismo imeli možnosti proti močni reprezentanci ZDA. A spomnim se tudi, da je Avstralija namerno klonila proti Angoli, da so se v izločilnih bojih izognili ZDA. Po drugi strani pa je bila lepa izkušnja igrati proti največjim zvezdnikom na svetu.« Slovenija tedaj v Španijo ni potovala s takšnimi cilji, kot jih ima letos. »Cilji so visoki, kot so bili na olimpijskih igrah in na evropskem prvenstvu. Boriti se želimo za najvišja mesta. Vidim, da nekateri zvezdniki odpovedujejo sodelovanje. A na to se ne smemo ozirati. Gledati moramo samo nase in narediti vse, da v Okinavo pridemo v najboljši možni pripravljenosti.«