Letošnje Poletje na platnu in med platnicami bo potekalo med 8. in 13. avgustom, razmisleku o stanju sveta pa so ga posvetili, ker se človeštvo sooča s številnimi izzivi, od krize demokracije do podnebne krize. »Katere utopične ideje lahko postanejo realnost v današnjem času,« se sprašujejo v kinoteki.

Cikel dogodkov s podnaslovom Utopije prihodnosti bodo odprli 8. avgusta s projekcijo Chaplinovega filma Moderni časi iz leta 1936, ki predstavlja nadvse aktualno in pronicljivo kritiko vse bolj industrializiranega modernega sveta, odtujenosti od dela in vloge človeka – in človečnosti – v njem. V sredo, 9. avgusta, se bodo s Tanjo Badalič, Vesno Liponik in Nežko Struc pogovarjali o tem, kakšne alternative ponuja ekofeministična in antispecistična literatura. Pogovoru bo sledila projekcija ekopoetičnega filma Zveri južne divjine, o katerem je filmska kritičarka Amy Taubin zapisala, da gre za »prisrčen, nežen, necenzuriran, nesentimentalen, anarhičen duhovni vodnik za odkrivanje lastnega prostora na planetu«. Večer kasneje bo ob knjigi več avtorjev Odrast: Besednjak za novo dobo, ki je v prevodu izšla pri Studii humanitatis, gost sociolog Jože Vogrinc. V predavanju bo predstavil koncept odrasti, ki se odmika od klasičnega modela rasti kot družbenega cilja. Pospremila ga bo projekcija večkrat nagrajenega filma Alcarras o družini, ki se že več generacij preživlja s pridelavo breskev na katalonskem podeželju. Večer 11. avgusta bo posvečen temi vojne. O tem, kako se tema vojn vpisuje v sodobno literaturo, bodo spregovorile Jedrt Maležič, Samanta Hadžić Žavski in Silvija Žnidar. Po pogovoru bo na ogled Kubrickova črna komedija Dr. Strangelove o obsednem stanju, ki zavlada v ameriškem političnem vrhu pod pretnjo jedrske vojne.

V soboto, 12. avgusta, se bodo s filozofom Jernejem Županičem pogovarjali o umetni inteligenci ter o tem, kako se ideje in pojavnosti knjige, avtorja ali branja soočajo z vznikom vsem dostopnih orodij. Pogovoru bo sledila projekcija malo znane poljsko-sovjetske znanstvenofantastične drame Test pilota Pirxa. Cikel bo 13. avgusta sklenil dokumentarec Futura, v katerem italijanska mladina pripoveduje o krajih, kjer živijo, o svojih sanjah, pričakovanjih, željah in strahovih.

Filmi Abbasa Kiarostamija

Ob letnem kinu bodo oživili tudi spomin na filme Abbasa Kiarostamija iz kinotečne distribucije. V soboto, 5. avgusta, bodo predvajali njegova filma Kruh in ulica ter Pod oljkami. Za mlajše občinstvo bodo dan kasneje v sodelovanju s festivalom Animateka zavrteli sinhronizirano risanko Tudi miši gredo v nebesa.

V ponedeljek, 7. avgusta, bodo v sodelovanju z Radiem Študent v okviru Festivala Tresk #14 na ogled zmagovalni slovenski glasbeni videospoti, ki jih bo pospremilo predavanje Petra Žargija o videospotu. Poleg tega bodo med 14. in 19. avgustom na letnem kinu gostili 9. Festival kratkega filma v Ljubljani - FeKK. V primeru slabega vremena bodo dogodki odpadli, projekcije festivala FeKK pa bodo v kinotečni dvorani na Miklošičevi.