Nepreslišano: Janez Markeš, kolumnist

Andrej Bajuk je iz velike zgodbe »pomladi« izpadel dvakrat in njegova krivda je bila, da je zaradi »višjih ciljev« molčal, dokler ga javnost ni pozabila. Toda nobenega dvoma ni bilo, da je intimno pripadal socialnemu in demokratičnemu modelu družbe, ki se bistveno razlikuje od Janševe SDS in Toninove NSi. Delil je Pučnikovo razočaranje nad ljudmi, ki jim je zaupal. Toda poanta dogajanja ni v tem. Z Janševim agresivnim pomikanjem proti skrajni desnici, s povsem zamrlo in s kapitalom zlito SLS, in s Toninovo spreobrnitvijo od krščanskega socializma v kapitalski neoliberalizem se je tiho, nevidno in dokončno razgradila ideja strank pomladi. Prinesle naj bi odgovore na kapitalska in demokratična vprašanja tranzicije in stari socialni in demokratični politiki naj bi dale nov obraz. Namesto tega sta prišli privatizacija pomladi in diskreditacija nasprotnikov.