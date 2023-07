Kako druge države pristopajo in rešujejo težave v kmetijstvu zaradi klimatskih sprememb, si več o tem lahko preberete v strokovni periodiki Irrigation and Drainage Managing Water for Sustainable Agriculture, The Journal of the International Commission on Irrigation and Drainage.

V soseščini lahko na lastne oči vidimo, kako sosednje države ukrepajo v kmetijstvu zaradi klimatskih sprememb. Napočil je čas, da se celovito pristopi k realizaciji nacionalnega programa namakanja RS: Biotehniška fakulteta, Agronomski oddelek, Ljubljana junij 1994.

mag. Ljubomir Nenadič, Novo mesto