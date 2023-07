Ste morda prepoznali kakšno osebo z imenom in priimkom? Ne? Kakšno z lestvice najbolj priljubljenih politikov v Sloveniji? Ali najbogatejših ali najvplivnejših Slovencev? Morda koga, ki je rad neprestano v središču pozornosti? Ali morda kakšnega svojega znanca, ki pozna nekoga iz visoke ter vplivne družbe in je zato tudi on pomemben?

Verjamem, da odgovori niso pretežki. Težje pa je morda vprašanje, kako se obnašamo mi običajni ljudje do te visoke družbe. Se morda pritajeno smejimo, ker vemo, da dotična oseba z imenom in priimkom ni sposobna najosnovnejših nalog? Ali pa smo previdno tiho, ker nismo prepričani, da navedeni morda vseeno ne bo nekoč dosegel visokega položaja in s tem oblastne funkcije ter tako tudi moči nad nami?

Dejstvo je, da tudi mi vsi skupaj opredeljujemo snobe in njihovo počutje ter ravnanje. Tako s svojim neposrednim odnosom do njih kot posredno že s tem, da jih na kakršen koli način postavljamo v središče pozornosti. Če jim damo vedeti, da niso enaki nam, »navadni raji«, potem so enostavno srečni. Živijo v svojem namišljenem večvrednostnem svetu, ki pa počasi postaja njihova realnost. In tu je past za vse nas. Enakost in enakopravnost sta besedi, ki jih snobi do nižje rangiranih ne poznajo. Morda jih imajo le na jeziku, a v praksi se ju izogibajo. Saj bi s tem izgubili svoj »ugled«. To, da navidezno in velikodušno pristajajo na »nižji« status, ki je enak našemu, je seveda njihov »prispevek k enakosti«. Sicer pa tudi snobi rabijo drug drugega, da se oplajajo s svojo pomembnostjo in večvrednostjo. Tudi z nepogrešljivostjo.

Morda je še umesten razmislek, kako pravzaprav prepoznati snobe. Ali morda le s spremljanjem lestvic pomembnežev, zasedanjem oblastnih položajev in slikanjem ob nesrečah ter dajanjem obljub, ki jih potem ne izpolnijo? Ali morda tudi z »všečkanjem«, ko sledilci radi potrjujejo njihova »pomembna« dejanja.

Vsakršno namigovanje na javno osebo, ki si išče svoj snobovski prostor pod soncem na kakšni izmed univerz v toplih krajih Slovenije, je seveda zgolj slučajno in namerno. Isto velja za javno vplivnico, ki je sicer tudi velika ljubiteljica živali ter je navzoča na oblastnih sestankih raznih organov in komisij. Seveda ni za pozabiti še na verne pripadnike in pripadnice tabora SDS iz Lepene, ki so vsi pomembni zato, ker poznajo nekega bivšega in sedanjega vplivneža na položaju. Slikati se z nekom, ki že več kot 30 let kroji in zavira razvoj družbe, ni kar tako. Fotografijo svoje važnosti je treba pač shraniti za zanamce.

Mali snobi, ki bi seveda ravno tako kot njihovi veliki vzorniki nekoč prestopili v visoko družbo, pa bodo morali še malo počakati. Nekako so vsa pomembna mesta že zasedena. Gneča glede odhodov s teh mest pa ni velika. Življenje v milnih mehurčkih snobizma je tako lepo, čeprav je za marsikoga kratko. Pomembnost in pozaba gresta namreč z roko v roki z minevanjem časa. Pravzaprav bi bilo umestno snobom pošteno dati vedeti, da sploh niso to, za kar se imajo. Škoda, ki jo delajo družbi, je vseeno prevelika, da bi jo lahko tolerirali. Pa še to: seveda niso vsi oblastniki snobi. Nekateri pač.

Miloš Šonc, Grosuplje