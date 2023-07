Cerkev ne potrebuje samo podložnikov, rabi podložnike, ki bodo čutili dolg do nje in bodo želeli odkupiti ta dolg, če se hočejo izogniti kazni (peklu). Vemo, koliko truda je Cerkev vlagala v preteklosti, da prikaže grozote kazni, pekla, bolezni, ki bodo doletele človeštvo (tudi za korono je funkcionar naše Cerkve izjavil, da je kazen za vse manj vere med prebivalci), z namenom prestrašiti ljudi in jih tako narediti poslušne. Čemu služi teorija o »izvirnem grehu«, po kateri se greh od Adama in Eve prenaša na vsakega vernika? Neki katehet, ko sem ga vprašala, kaj govori otrokom, mi je povedal: »Govorim jim, da so grešniki – če že niso oni grešili, so grešili njihovi starši ali predniki.« Torej že otrok, ker se mu privzgoji občutek grešnosti, naj bi postal odvisen od tistega, ki ga lahko reši greha! Pa tu se dolg ne konča. Kristus ni bil križan zato, ker se je uprl tedanji uradni veri in trdil, da ga je poslal bog, ampak se je pustil križati, da odkupi naše grehe!

Če je bog vsemogočen, zakaj rabi dolžnike na zemlji, ki bodo dolg do njega plačevali njegovim zastopnikom na Zemlji?

Kako donosno je zastopati boga na Zemlji, so dojeli že vladarji pred Rimljani, ne samo Cerkev, če pomislimo na bogastvo v Vatikanu (tudi Mojzes je vedel, da bo narod poslušal pravila, ki jih je napisal, le če bo rekel, da mu jih je narekoval bog), temveč mnogi politiki v preteklosti in danes, ki s pomočjo boga hočejo priti do oblasti.

Ampak tudi verniki so praktični: tudi oni so prilagodili boga svojim potrebam (ne pa obratno) – hitro ugotovijo, da se lahko izgovorijo na boga in rečejo, da delajo nekaj v njegovem imenu, da je lažje iskati odpuščanje od boga (z molitvijo, plačilom maše..obljubo ...), kot pa iskati odpuščanje pri osebi, kateri si naredil krivico, skupinam ljudi, družbi ...

Majda Koren, Ljubljana