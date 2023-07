Onkraj luže se okoli povprečnega akcijskega trilerja vnema kulturni boj politično polarizirane Amerike. Zvok svobode, z izvirnim angleškim naslovom Sound of Freedom, je bil posnet na podlagi resnične zgodbe Tima Ballarda, nekdanjega zveznega agenta, ki je postal aktivist in borec proti trgovini z ljudmi. Glavnega junaka igra Jim Caviezel, znan po vlogah v vojni klasiki Tanka rdeča črta (1998), pustolovščini Grof Monte Cristo (2002) in verski drami Mela Gibsona Kristusov pasijon (2004). Caviezel je promocijo filma, ki obravnava tematiko trgovine in spolnega izkoriščanja otrok, izkoristil za obuditev skrajnodesničarske, antisemitske teorije zarote QAnon, po kateri se nekdanji ameriški predsednik Donald Trump skrivoma bojuje proti liberalni eliti satanističnih in ljudožerskih pedofilov. Ta naj bi iz zlorabljenih otrok črpala skrivnostno snov, s pomočjo katere se hollywoodska in politična elita omamlja in si podaljšuje življenje.

Sam film, ki resnični okvir zgodbe tipično za akcijski žanr močno napihne in priredi, sicer z zaroto QAnon nima kaj dosti; ta v njem niti ni omenjena, prav tako kakršne koli povezave zanikajo v medijski hiši Angel Studios, ki je odkupila distribucijske pravice. Zvok svobode je bil za povrh posnet pred več kot petimi leti, ko je ta bizarna teorija zaposlovala le spletno obrobje. Film je posnelo produkcijsko podjetje 21st Century Fox, ki ga je leta 2019 v velikem prevzemu priključila ameriška korporacija Disney. Odtlej je ždel v arhivu. To je usoda številnih filmov, a Caviezel je s pomočjo konservativnih medijskih platform te običajne okoliščine v filmski industriji izkoristil tako za obuditev konspiroloških prepričanj kot tudi za izdatno promocijo filma, ki ga marsikje, tudi v Sloveniji, niti niso umestili na sporede kinematografov. Kljub omejenemu prikazovanju je film, posnet za 15 milijonov dolarjev, zaradi vsega pompa okoli njega v kinoblagajnah pridelal že skoraj 150 milijonov dolarjev in je že med 15 najdonosnejšimi filmi leta v ZDA.

Film poleg glavnega igralca še naprej vztrajno promovirajo konservativni ameriški mediji ter prepoznavni desničarski politiki, kot na primer senator Ted Cruz, nekdanji Trumpov svetovalec Steve Bannon in kajpak tudi nekdanji ameriški predsednik sam. Donald Trump, ki je po navedbah Guardiana dejal, »da je to film, ki bi ga morali videti vsi«, je v svojem golf klubu v New Jerseyju nedavno gostil zasebno projekcijo za republikanske izbrance. Zanimanje za film podpihujejo tudi številni spletni komentatorji, ki trdijo, da je film doživel premiero šele pet let po nastanku, ker želijo satanistične pedofilske elite prikriti resnico. Ob tem se je razširilo še prepričanje, da prav te elite onemogočajo ogled filma, češ da na spletu ni mogoče kupiti vstopnic, čeprav so nato v kinodvoranah številni sedeži prazni. Izkazalo se je, da je to pravzaprav posledica zanimive promocijske taktike, v kateri Caviezel na koncu filma občinstvo poziva, naj s pomočjo na platnu izrisane QR-kode kupijo vstopnice še za koga, ki si filma sicer ne bi mogel ogledati. Tuji mediji so poročali, da so ljudje na tak način kupili kar petino vseh prodanih vstopnic.