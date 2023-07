Švedski premier Ulf Kristersson je sporočil, da je glede tega v tesnem stiku s predsednico danske vlade Mette Frederiksen. Kot je v nedeljo zvečer zapisal na družbenem omrežju Instagram, so varnostne razmere trenutno najresnejše po drugi svetovni vojni, kar bi lahko izkoristile države, posamezniki ali drugi akterji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Danska vlada je pred tem v nedeljo napovedala, da bo preučila pravna sredstva za prepoved sežiganja Korana pred tujimi veleposlaništvi. Kot je ob tem poudaril danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen, je vere dovoljeno kritizirati. »Toda če stojite pred tujim veleposlaništvom in sežigate Koran ali pred izraelskim veleposlaništvom sežigate zvitek Tore, to nima drugega namena kot izzivanje,« je poudaril in dodal, da to ogroža varnost države.

V sporočilu danskega zunanjega ministrstva piše, da je vlada ugotovila, da protesti zaradi sežiganja Korana koristijo predvsem skrajnežem, zato želi raziskati možnost posredovanja v primerih žalitev drugih držav, kultur in ver, kar bi lahko negativno vplivalo na Dansko, tudi glede varnosti. Ministrstvo je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ob tem poudarilo, da je treba upoštevati svobodo izražanja, ki jo je izpostavilo kot eno najpomembnejših vrednot države.

V Stockholmu pa je danes potekal nov protest, ki sta ga organizirala Salwan Momika in Salwan Najem. Dvojica je pred švedskim parlamentom poteptala Koran in nekaj strani muslimanske svete knjige tudi zažgala.

Med protestom je Momika poteptal tudi sliko vplivnega šiitskega klerika Moktade al Sadra, čigar privrženci so po nedavni oskrunitvi Korana vdrli na švedsko veleposlaništvo v Bagdadu. »Še velikokrat bom zažgal sveto knjigo, dokler je ne boste prepovedali,« pa je za švedski časnik Expressen povedal Najem.

Švedska policija, ki je protestnikoma izdala dovoljenje za protest, je pojasnila, da je dogodek potekal brez resnih motenj javnega reda. Doslej je dvojica v švedski prestolnici izvedla že dva podobna protesta, in sicer junija pred glavno mošejo ter 20. julija pred iraškim veleposlaništvom.

Nedavni tovrstni protesti so v več muslimanskih državah sprožili jezne proteste in grožnje ter okrepili diplomatske napetosti Danske in Švedske z državami na Bližnjem vzhodu. V luči tega se bo v okviru Organizacije za islamsko sodelovanje (OIC) pa se bo danes sestalo 57 zunanjih ministrov muslimanskih držav.

Danska vlada je v nedeljo opozorila, da so protesti dosegli raven, ko Dansko v številnih delih sveta obravnavajo kot državo, ki omogoča žaljenje in omalovaževanje kultur, verstev in tradicij drugih držav. Ministrstvo je dodalo, da je bil glavni namen nekaterih dejanj izzivanje, kar bi lahko imelo resne posledice.

Švedska vlada pa je v četrtek zaradi poslabšanja varnostnih razmer 15 vladnim agencijam naročila, naj okrepijo sposobnost države za preprečevanje terorizma.