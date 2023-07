Jermak je ob tem na omrežju Telegram zapisal, da je namen načrtovanih pogovorov pridobiti konkretna in dolgoročna zagotovila, da bodo ZDA pomagale Ukrajini do zmage v vojni proti Rusiji in preprečevati prihodnja dejanja agresije s strani Moskve.

Pogovori, ki so po njegovih besedah le prvi korak, naj bi se osredotočili na podporo in financiranje za Ukrajino na področju obrambe ter nadaljnje sankcije proti Rusiji. Ukrajina pripravlja tudi dvostranske sporazume z drugimi zaveznicami, je dejal.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je danes opozoril, da morebitna varnostna jamstva, izrečena Ukrajini, ne bi smela ogrožati potreb Rusije. »Po našem mnenju bo to povzročilo samo še nadaljnje poslabšanje varnostnih razmer na evropski celini,« je še dodal.

Jermak je sicer potrdil tudi napovedi, da bo konec tedna v Savdski Arabiji potekalo srečanje predstavnikov 30 držav, namenjeno uresničevanju načrtov ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za iskanje končne rešitve v konfliktu med Ukrajino in Rusijo, ki pa se srečanja ne bo udeležila.

Načrtovani pogovori predstavljajo zadnje v vrsti prizadevanj Savdske Arabije, da bi se uveljavila na diplomatskem odru v povezavi z vojno v Ukrajini. Maja je kraljevina gostila ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na vrhu Arabske lige v Džedi, kjer je ta nekatere arabske voditelje obtožil, da si »zatiskajo oči« pred grozotami ruske invazije.