Novogoriški policisti so v petek popoldne v Novi Gorici ženski v postopku zasegli več različnih snovi in zdravil zaradi suma, da gre za prepovedano drogo. Med drugim so zasegli plastične vrečke s kristali, delci bele prašnate snovi in zdravila, ki vsebujejo aktivno učinkovino, ki je prepovedana droga, so sporočili s PU Nova Gorica.

Zasežene snovi so poslali v nadaljnjo analizo, ženski pa so zasegli tudi elektronsko napravo, ki bo pomembna za nadaljnjo preiskavo v okviru predkazenskega postopka. O postopku zoper osumljenko so obvestili tudi pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorica.

Po preiskavi in po rezultatih analize zaseženih snovi bodo osumljenko skladno z usmeritvami tamkajšnjega okrožnega tožilstva kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Policisti policijske postaje Ajdovščina pa so med vikendom opravili osebno in hišno preiskavi pri moškemu v okolici Ajdovščine. V postopku so našli in zasegli različne snovi in tablete, za katere osumijo, da gre za prepovedano drogo.

Zasežene snovi so poslali v nadaljnjo analizo, prav tako so zasegli elektronsko napravo, ki bo pomembna za nadaljnjo preiskavo v okviru predkazenskega postopka. O postopku so obvestili tudi pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

»Če bo nadaljnja analiza potrdila, da gre za prepovedano drogo, bo policijska postaja Ajdovščina zoper kršitelja izvedla prekrškovni postopek z izdajo odločbe zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami,« so navedli na PU Nova Gorica.

Kot so še izpostavili v sporočilu, so do 26. julija letos na območju PU Nova Gorica obravnavali skupno 78 (lani 73) kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog, in sicer 67 (lani 71) kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter 11 (lani dve) kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog. Letos so zaznali še 71 (lani 66) prekrškov po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Kriminalisti PU Nova Gorica so v tem mesecu sicer izvedli več hišnih preiskav pri osumljencih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ter jih prijeli. Samo letos so zabeležili pet dogodkov, v katerih se je sedem mlajših oseb predoziralo z uporabo različnih prepovedanih drog, ena med njimi je umrla. Večina oseb, udeleženih v predoziranju so bili mlajši od 20 let, so še navedli na PU Nova Gorica.