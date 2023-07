Vojaška hunta je v izjavi, ki so jo prebrali na državni televiziji, med drugim izpostavila, da so se predstavniki Francije sešli z načelnikom štaba nigerijske nacionalne garde, da bi pridobili potrebno politično in vojaško podporo za vojaško posredovanje v Nigru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pučisti, ki so oblast prevzeli prejšnji teden z državnim udarom, so v ločeni izjavi obtožili varnostne službe neimenovanega zahodnega veleposlaništva, da so v nedeljo v prestolnici Niamey uporabile solzivec proti demonstrantom, ki podpirajo državni udar. Po njihovih navedbah so po incidentu šest ljudi prepeljali v bolnišnice.

Francija ima v Nigru približno 1500 vojakov

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v nedeljo napovedal takojšnje ukrepanje, če bodo v Nigru, nekdanji francoski koloniji, napadeni francoski državljani ali interesi, potem ko so se v nedeljo pred francoskim veleposlaništvom zbrali podporniki državnega udara. Francija ima v tej zahodnoafriški državi, ki je ena njenih zadnjih zaveznic na območju Sahela, približno 1500 vojakov, potem ko so se morale francoske sile v začetku leta umakniti iz sosednjega Malija.

Evropska unija je medtem danes sporočila, da podpira zahteve Združenja zahodnoafriških držav (Ecowas), ki je proti pučistom uvedlo sankcije in jim dalo sedemdnevni ultimat za vrnitev Bazouma na oblast ter ponovno vzpostavitev ustavnega reda v državi. Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borell je še poudaril, da bodo pučisti v Nigru odgovorni za vse napade na civiliste, diplomatsko osebje in veleposlaništva.

Bazoum se je v javnosti pojavil prvič po državnem udaru.

Prizadevanja za končanje krize v Nigru po ultimatu Ecowasa vodi čadski predsednik Mahamat Idriss Deby. Ta se je v prestolnici Nigra danes sešel z Bazoumom, pa tudi z vodjo hunte. Po poročanju britanskega BBC je Deby dejal, da je namen njegovega posredovanja najti mirno rešitev krize, ki pretresa sosednji Niger. Več podrobnosti ni navedel, njegov urad pa je objavil fotografijo, na kateri sedi poleg strmoglavljenega nigrskega predsednika. Ta se je v javnosti pojavil prvič po državnem udaru.

Rusija je sprte strani v Nigru danes pozvala k zadržanosti in čim prejšnji ponovni vzpostavitvi pravnega reda v državi. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je ob dogajanju v Nigru po poročanju AFP izrazil globoko zaskrbljenost. Nemčija pa je danes sporočila, da je po državnem udaru do nadaljnjega prekinila finančno pomoč Nigru in razvojno sodelovanje s to državo. Ob tem je posvarila, da bi lahko sprejela nadaljnje ukrepe.