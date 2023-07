Kot so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Heinekena, so zvišanja cen, v katera so bili primorani zaradi naraščajoče inflacije ter visokih stroškov surovin in energije, neugodno vplivala na prodajo piva in znižala dobiček v prvi polovici leta. Količine prodanega piva so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšale za 5,6 odstotka.

Poleg padca prodaje piva na ruskem trgu je druga največja pivovarna na svetu slabše prodajne rezultate zabeležila tudi v Severni in Južni Ameriki ter na nekaterih azijskih trgih, denimo v Vietnamu in Nigeriji.

V družbi v prihodnjih mesecih pričakujejo umiritev inflacije, kar bo posledično vplivalo tudi na umiritev nedavnih zvišanj cen piva. Ob tem so opozorili tudi na neugodne širše gospodarske razmere in upočasnitev gospodarske aktivnosti v nekaterih državah. Za celotno poslovno leto napovedujejo stabilno do enomestno rast dobička iz poslovanja.