»Pomembno je, da bodo vozniki vožnjo opravljali s svojim avtom. To bo torej tudi priložnost, da učitelja vožnje udeleženci akcije vprašajo o tem, kako najbolje izkoristiti prednosti in nastavitve svojega avtomobila za varnejšo vožnjo,« pravi vodja varne mobilnosti v največji slovenski zavarovalnici Ana Cergolj Kebler.

Starejši vozniki po vseh statistikah sodijo med boj tvegane udeležence v prometu, saj so vozniški izpit opravljali pred 45 do 60 leti in marsikomu med njimi vožnja zaradi negotovosti predstavlja vse večji stres. Po podatkih Zavarovalnice Triglav so vozniki po dopolnjenem 70. letu bolj rizični, tisti v starosti med 84 in 90 let pa celo dvakrat bolj rizični oziroma je tako imenovana škodna pogostost pri njih dvakrat višja od voznikov, ki so stari med 49 do 53 let.

V podobni akciji lani je svoje znanje preverilo in osvežilo 700 starejših voznikov iz Ljubljane, Celja in Kranja. Osvežitvena vožnja ponuja tudi priložnost za zamenjavo vlog, da torej otroci prevzamejo pobudo in na akcijo povabijo svoje starše in skupaj prispevajo k prometni varnosti.