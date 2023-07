Vse od prejšnjega torka, ko je na njej izbruhnil požar, 199-metrska tovorna ladja Fremantle Highway gori. Na njej je 3783 novih vozil, skoraj tisoč več kot po prvotnih podatkih, med njimi tudi 498 električnih avtov. Prvotna številka je bila veliko nižja, saj naj bi jih bilo na krovu le 25. Prav eno od njih naj bi se vnelo, požara pa reševalcem doslej še ni uspelo pogasiti. Po navedbah lokalnih oblasti so se gasilci odločili, da plamenov sploh ne bodo gasili, saj se bojijo, da bi ob veliki količine vode ladja postala nestabilna in bi se prevrnila.

Vlečejo jo »na varno«

Vse do včeraj se je nahajala približno 27 navtičnih milj oziroma 50 kilometrov severno od nizozemskega otoka Ameland, zdaj pa so zagnali operacijo, v kateri jo z dvema vlačilcema vlečejo v začasno sidrišče ob severni nizozemski obali. Tako jo bodo umaknili s pomorskih poti in jo zasidrali le kakih 16 kilometrov severno od Amelanda. Zaradi močnega vetra so morali akcijo zamakniti za en dan. Kdaj naj bi prispela na začasno lokacijo, ni znano. Odgovorni pravijo, da je to odvisno tudi od vremena, razvoja požara, morskih tokov in plime, poroča Reuters. Gre za prvi korak v obsežni reševalni akciji ladje, katere cilj je preprečitev njene potonitve in posledične ekološke katastrofe. V bližini je tudi čoln z napravami za čiščenje nafte, v primeru, da bi prišlo do razlitja.

Umrl mornar

Fremantle Highway je bila na poti iz nemškega pristanišča Bremerhaven do egiptovskega Port Said, njen končni cilj pa je bil Singapur. Med avti naj bi bili na krovu tudi mercedesi in BMW-ji. Med gašenjem požara je en član posadke umrl, kako točno in zakaj, še ni znano. Ostalih dvajset, vsi naj bi bili indijski državljani, so preživeli. Sedem mornarjev je pred ognjem pobegnilo s skokom v morje, ostale so rešili s helikopterjem. Šestnajst poškodovanih so zaradi težav z dihanjem, lažjih opeklin in zlomljenih kosti oskrbeli v bolnišnici, življenje nobenega pa ni ogroženo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Največjo nevarnost trenutno predstavlja možnost onesnaženja in ekološke katastrofe. Ladja pluje v bližini svetovno znanega habitata ptic selivk na območju nacionalnega parka Waddensko morje, ki je uvrščeno na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Gre namreč za največji sistem obalnih mokrišč na svetu.

Pokopališče na dnu Atlantika

To je le še ena v nizu nesreč tovornih ladij zadnja leta. Marca lani je v razburkanem morju Atlantika potonila tovorna ladja Felicity Ace, ki je dva tedna prej zagorela v bližini Azorskih otokov. Prevažala je skoraj štiri tisoč avtomobilov, med drugim porscheje, audije, bentleyje in lamborghinije. Leta 2019 je zagorela in potonila ladja Grande America, z njo pa več kot dva tisoč avtomobilov, vključno z audiji in porscheji. Takšne nesreče drastično vplivajo na avtomobilsko industrijo, ki se že nekaj časa spopada s kadrovskimi težavami, povezanimi s pandemijo covidom-19, in svetovnim pomanjkanjem čipov. Še bolj pa na okolje.