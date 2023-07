V Nemčiji so se cene uvoženega blaga junija v medletni primerjavi znižale za 11,4 odstotka, potem ko so maja medletno beležile 9,1-odstotni padec. Ekonomisti so sicer pričakovali 10,7-odstotni padec, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gre za največji padec po septembru 2009, ko so se cene močno umirile zaradi finančne in gospodarske krize.

K tokratnemu znižanju cen so največ prispevali nižji stroški uvoza energentov, predvsem zemeljskega plina. Ti so se medletno znižali za 44,9 odstotka, kar je po navedbah nemških statistikov predvsem posledica visoke primerjalne osnove.

Ob neupoštevanju energije je bil padec cen uvoženega blaga dvoodstoten.

Na mesečni ravni so se cene uvoženega blaga znižale za 1,6 odstotka, potem ko so se maja za 1,4 odstotka. Ekonomisti so napovedovali počasnejši, in sicer 0,7-odstotni padec.