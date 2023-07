Nogometaši Olimpije so si z zmago proti Rogaški s 5:0 priigrali sijajno popotnico za jutrišnjo povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov z Ludogorcem v Stožicah in opravili popravni izpit po porazu v prvem krogu v Kopru. Olimpija s premešano zasedbo je bila za razred boljša od novinca v ligi, ki je pokazal veliko naivnosti. »Izid je takšen, kot smo si ga želeli, prvič tudi nismo prejeli gola. Takšne zmage so zelo pomembne, da začnemo zmagoviti niz, ki je zelo pomemben ob igranju na dveh frontah. V prvem polčasu je bilo nekaj stvari, s katerimi nisem zadovoljen, saj smo izgubili nekaj nepotrebnih žog, po katerih je bila reakcija slaba. Ko zmagujemo, ni vse idealno, in ko izgubljamo, ni vse slabo. Če bi v Kopru v prvem polčasu dosegli gol, bi bila tekma povsem drugačna. Proti Rogaški smo hitro dosegli gol in nato lažje prevladovali,« je po tekmi izpostavil trener Olimpije Joao Henriques, ki je v primerjavi z evropsko tekmo v sredo v Razgradu naredil pet menjav in spremenil vloge nekaterim igralcem. Sešlarju se je uresničila želja, da je zaigral bolj na sredini igrišča. Ker je bil motor ekipe Doffo na klopi, je bil Posavec defenzivni vezist.

Hat-trick izraelskega rezervista Saarja Fadida

Prvo ime tekme je bil 26-letni Izraelec s francoskim potnim listom Saar Fadida, ki je, potem ko je v 17. minuti zamenjal poškodovanega Avstrijca Raula Florucza (koleno), dosegel hat-trick, kar je v pravi delirij spravilo njegovo boljšo polovico na tribuni. S kričanjem v telefon je v svet sporočala, da je prvič v karieri dosegel tri gole, Fadida pa je v skladu s tradicijo domov odnesel žogo. Fadida je bil lani ponujen Mariboru kot zamenjava za Makoumbouja, ki je odšel v Italijo, a je postavil previsoke finančne zahteve. »Vedno je dobro, ko igralec izkoristi ponujeno priložnost in si utrdi samozavest. Fadida se še vedno uči nekaterih stvari, a v torek nas čaka povem drugačen tekmec. Fadida je nedvomno eden od kandidatov za začetno enajsterico. Všeč mi je, da igralec tako izkoristi ponujene minute,« je o igralcu tekme povedal Henriques, ki je kakovost igre dvignil z rezervisti Doffom, Gavrićem, Ruijem Pedrom (gol in asistenca) ter Brazilcem Lucasom Pedrom. Edina šibka točka je bil Nemanja Motika, ki je glede na svoja dosedanja kluba Bayern in Crveno zvezdo najbolj zvezdniška okrepitev, a tega še ne kaže na igrišču. Potem ko je dosegel gol na prijateljski tekmi za zmago proti Hajduku, se zaradi pomanjkanja nogometne inteligence odloča za napačne poteze, ko v individualnih akcijah pretirava, izgublja žoge, jih nabija v noge tekmeca ali se v njih naivno zaletava.

Olimpijo jutri ob 20. uri v Stožicah čaka zgodovinska tekma v kvalifikacijah za ligo prvakov z Ludogorcem, ki je bil konec tedna prost, saj je preložil tekmo bolgarskega prvenstva. Ljubljančani bi si z zmago zagotovili nastop najmanj v skupinskem delu konferenčne lige in zanimanje je veliko, saj so prodali že več kot 6000 vstopnic. »Pomemben je način, na katerega smo zmagali. Igrali smo dinamično in si gole priigrali skozi lepe akcije. V večjem delu tekme smo igrali na način, kakršnega si želi trener. Principi so podobni kot v lanski sezoni, v kateri smo dobili veliko znanja od prejšnjega trenerja. Tudi novi trener nam posreduje veliko znanja,« je povedal branilec Aljaž Krefl.

Rogaška, ki je bila prestrašena in impresionirana nad igranjem v Stožicah, se je vdala, ko je v zaključku prvega polčasa prejela drugi zadetek. V mreži gostov je počila petarda, ker so v finišu tekme delali naivne napake in so jih Ljubljančani osmešili z malonogometnimi akcijami. »Prvi polčas ni bil tako slab, kot kaže izid, saj smo imeli dve izjemni priložnosti. Obe tekmi v Ljubljani sta bili za nas velika šola,« je dodal trener Oskar Drobne.

Koper napovedal boj za naslov prvaka

Koper je z drugo zaporedno zmago napovedal kandidaturo za vrh lestvice. Gostitelji so zaradi neučinkovitosti, saj je edini gol dosegel 19-letni Andraž Ruedl, ki je poleti prišel iz Krškega, do konca trepetali za zmago. »V Kopru si ne bi mogel želeti lepšega začetka, kot da je moj gol odločil tekmo. Upam, da bo šlo tako naprej in se bomo na koncu veselili naslova državnega prvaka,« je bil jedrnat junak Andraž Ruedl. Radomlje so bile zelo slabe predvsem v prvem polčasu in v prvenstvu še niso dosegle gola, zato klub išče napadalce. Čeprav je imel Maribor na lokalnem derbiju z Aluminijem od 56. minute igralca manj (Lorber je prejel dva rumena kartona), je vseeno dosegel zmagoviti gol, strelec pa je bil znova Jakupović. Na mini derbiju Ljubljanske kotline so imele Domžale več priložnosti, VAR pa jim je razveljavil gol v prvem polčasu. Trener Celja Albert Riera je zamenjal kar devet igralcev v primerjavi z evropsko tekmo v četrtek, a ni imel težav na poti do zmage proti sterilni Muri.

Vrstni red: Maribor in Koper po 6, Bravo, Celje in Domžale po 4, Olimpija 3, Aluminij 1, Mura, Radomlje in Rogaška po 0. Pari 3. kroga, petek ob 20.15: Aluminij – Koper, sobota ob 17.30: Rogaška – Domžale (v Krškem), ob 20.15: Radomlje – Olimpija (v Domžalah), nedelja ob 17.30: Mura – Maribor, ponedeljek ob 17.30: Bravo – Celje.