Ukrajinske oblasti ne skrivajo več, da stojijo za napadi z brezpilotnimi letalniki na ruskem ozemlju. Rusija je včeraj sporočila, da so preprečili napad na Moskvo s tremi, dva sta po sestrelitvi padla na zgradbi v poslovnem delu mesta. Zaradi dogajanja so za kratek čas zaprli moskovsko letališče Vnukovo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je popoldne obiskal mesto Ivano-Frankivsk in na 522. dan ruske agresije dejal: »Vojna se postopno vrača na ozemlje Rusije – v njena simbolična središča in vojaška oporišča. To je neizogiben naravni in popolnoma pravičen proces.«

Poljska motri wagnerjevce

Na drugi strani Ukrajine pred napetostmi opozarjajo Poljaki. Premier Mateusz Morawiecki je dejal, da se je skupina stotih pripadnikov ruske vojske plačancev Wagner, ki so v Belorusiji, premaknila k mestu Grodno blizu tromeje z Litvo. Poljska je pred tem že premaknila 1000 vojakov bližje k Belorusiji prav zaradi zaskrbljenosti nad mogočimi incidenti z Wagnerjem. »Položaj postaja vse nevarnejši,« je dejal Morawiecki in ocenil, da bi se pripadniki ruske paravojske lahko poskušali pretihotapiti na Poljsko kot nezakoniti migranti in destabilizirati državo. Beloruska opozicija je sicer sporočila, da premika wagnerjevcev niso opazili. Grodno leži blizu koridorja Suwalki, redko poseljenega območja vzdolž poljsko-litovske meje, ki ločuje Belorusijo od ruske enklave Kaliningrad. Wagnerjevi vojaki so pred tem že urili ukrajinske vojake pri mestu Brest blizu meje s Poljsko. Pripadniki skupine Wagner so v Belorusiji po dogovoru s Kremljem po domnevnem junijskem poskusu udara proti vrhu ruske vojske.

Afrika poziva k miru v Evropi

Ukrajina medtem stopnjuje protiofenzivo zlasti na jugu. Konec tedna niso poročali o pomembnejših premikih. Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedjev, ki daje najostrejše javne izjave med ruskimi politiki, pa je spet govoril o jedrskem orožju, ki bi ga lahko Rusija upravičeno uporabila ob uspešni ukrajinski protiofenzivi. Moskva trdi, da so anektirane ukrajinske regije zdaj njeno ozemlje, ukrajinske operacije tam pa, po tej logiki, poskus zavzetja ruskega ozemlja.

Putin pa je dejal, da je Moskva pripravljena na mirovna pogajanja s Kijevom, a ne, dokler traja ukrajinska protiofenziva. »Ukrajinska vojska izvaja strateško ofenzivo velikih razsežnosti. Ne moremo prekiniti ognja, dokler nas napadajo,« je dejal.

Putina so pred tem o svojem mirovnem načrtu v Sankt Peterburgu prepričevali afriški voditelji. »Naš mirovni načrt si zasluži vso pozornost. Ne gre ga podcenjevati,« je denimo dejal predsednik Konga Denis Sassou Nguesso in dodal: »Še enkrat pozivamo k nujni ponovni vzpostavitvi miru v Evropi.«