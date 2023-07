V Mariboru se je končal Olimpijski festival evropske mladine (Ofem), na katerem je 2149 mladih športnikov in športnic iz 48 držav tekmovalo v 10 športnih panogah na 13 prizoriščih. Podelili so 688 kolajn, slovenska reprezentanca jih je osvojila devet: po dve zlati in srebrni ter pet bronastih. Zlato kolajno so osvojile odbojkarice in judoistka Nika Tomc, srebrno rokometaši in atlet Žan Ogrinec v teku na 800 metrov, bronasto pa atleta Tom Teršek v metu kopja in Tia Tanja Živko v teku na 1500 metrov, judoistka Leila Mazouzi, gorska kolesarka Maruša Tereza Šarkezi in teniški igralec Svit Suljić. »To je izjemen uspeh za tako malo državo, ampak veliko po srcu,« je poudaril predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac. Prireditelji zatrjujejo, da je bilo več kot milijon ogledov tekem preko spleta in 80.000 gledalcev na prizoriščih.

Zadnji dan so Slovenci osvojili kar tretjino odličij. Odbojkarice so turnir končale brez poraza, potem ko so bile še drugič boljše od Nemk s 3:0 (15, 14, 16). »Nerealno. Vzdušje je bilo dobro, spodbujale smo se med seboj, vse je lepo steklo, kar je potrditev trdega dela od začetka poletja. Smo neizmerno vesele. Še nikoli nismo imele takšnega občutka ob zmagi,« je po tekmi dejala odbojkarica Nina Svetina. Rokometaši so v finalu izgubili z Nemčijo s 25:32. Slovencem je maratonski dvoboj s Hrvaško v polfinalu pobral veliko moči, zato se jim je na finalni tekmi poznala utrujenost, saj so Nemci vseskozi vodili. »Mogoče smo z uvrstitvijo v finale celo presegli svoje sposobnosti. Uspelo nam je presenetiti Nemce na prvi tekmi, na drugi pa smo bili preveč iztrošeni od polfinalne tekme. Upali smo, da lahko pridemo do kolajne, zato smo trdo delali na psihološkem, taktičnem in kondicijskem področju. Na koncu se nam je enkrat poklopilo in zelo sem vesel za fante,« je izpostavil trener Janez Klemenčič. Uspešne slovenske atletske nastope je sklenila Tia Tanja Živko, ki si je pritekla bronasto kolajno na 1500 metrov s časom 4:19,80. »Taktika je bila, da se držim tretje. Pred tekmo sem se zelo motivirala, saj je na takšni tekmi najpomembnejša glava. Kriza je bila zadnjih 400 metrov in vesela sem, da sem obdržala stik z najboljšimi, ker ponavadi vedno popustim. Najprej sem si rekla, naj bo vsaj osebni rekord, če bo še kolajna, pa toliko bolje,« je o svojem največjem uspehu v dosedanji karieri dejala Tia Tanja Živko.

Maribor je z organizacijo Ofema prišel do nove športne infrastrukture. Največja pridobitev je dograjeni atletski stadion Poljane, za katerega načrtujejo, da bodo vsa dela zaključili do jeseni. Na stadionu so zgradili tribuno z ogrevalno dvorano, ki jo bodo pozimi uporabljale tudi druge športne panoge. Investicija je ocenjena na 6,5 milijona evrov, od tega bo gospodarsko ministrstvo prispevalo 3 milijone evrov, ostali del pa občina Maribor. Država je s proračunskimi sredstvi izdatno podprla izvedbo Ofema, ker si ni mogla privoščiti, da bi se ji zgodila druga univerzijada. Maja je iz proračuna za izvedbo tekmovanja namenila 2,8 milijona evrov. Skupaj s sredstvi za sofinanciranje investicij v javne športne objekte bo tako država za izvedbo Ofema namenila skoraj devet milijonov evrov. Predhodno je že odobrila nekaj več kot šest milijonov evrov za vlaganja v športno infrastrukturo, največ za obnovo dvorane Tabor in nadgradnjo atletskega stadiona Poljane.