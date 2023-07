V majski anketi so mladi kot sanjski poklic zapisali tudi poklice strokovnjak za strojno učenje, spletni kriminalist oziroma etični heker, forenzični patolog in visok državni predstavnik. Nekateri si želijo imeti podjetje, ki izdeluje laboratorijsko proizvedeno meso, ali delati na turistični kmetiji. Petina vprašanih mladih si želi takoj po koncu šolanja ustvariti svoje podjetje, kasneje v življenju pa 35 odstotkov vprašanih.

Najbolj nenavadna dela, ki so jih mladi opravljali prek študentske napotnice, so učenje starejših uporabe bankomata, delo v pasji pekarni, sestavljanje lego kock z otroki, inštruiranje jahanja in popisovanje avtomobilov po parkiriščih za občinsko raziskavo. Izračunavali so tudi volumen čevljev, ocenjevali meso, pozirali študentom slikarstva in bili skrbniki živali na sejmu kmetijstva.

Slovenski študenti najbolj povprašujejo po administrativnih delih in delih z visoko urno postavko, kot sta delo v marketingu in v informacijsko-tehnoloških podjetjih. Zainteresirani pa so tudi za delo, ki jim ponuja prilagodljiv urnik, opažajo na študentskem servisu Mjob. »Zato je izziv najti študente za dela v proizvodnji, trgovini in gostinstvu, kjer tudi višje urne postavke ne pomagajo,« je povedala vodja Mjoba Manca Uršič Rosas. Najvišje urne postavke dosegajo strokovna in višje kvalificirana dela (poučevanje, prevajanje, programiranje, izdelava spletnih strani, oglaševanje, optimizacija spletnih strani, delo pri projektih, trženje, tehnična dela s področja gradbeništva in strojništva), kratkotrajna oziroma priložnostna fizična dela (selitev pohištva) in promocijska dela. Na Mjobu se postavke za ta dela gibljejo med devet in 14 evrov neto. Na e-Študentskem servisu pa je najvišje urna postavka objavljena za delo animatorja, in sicer 50 evrov neto. Sledita hitro tipkanje in fotografiranje za 20 evrov neto.