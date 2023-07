18.150 km avtocest v Nemčiji trenutno ne pozna hitrostne omejitve, omejitev pa velja le za 30 odstotkov vseh.

5,5 cm pa vse do 8,5 centimetra je debelina asfalta na nemških avtocestah, kar je do dvakrat več kot na ostalih evropskih, tako da so kos tudi večjemu številu težkih vozil, ki se premikajo z visoko hitrostjo.

71 % vseh Nemcev je po eni izmed raziskav naklonjenih uvedbi hitrostnih omejitev na njihovih avtocestah. Omejitev naj bi letno rešila 140 življenj, za dve milijoni ton na leto naj bi se zmanjšali tudi izpusti ogljikovega dioksida.

2006. leta so na otoku Man, ki leži na morju med Anglijo in Irsko, izvedli referendum, prebivalci pa so bili soglasni, da ohranijo vožnjo brez hitrostnih omejitev. Otok je sicer znan po nori dirki motoristov, na kateri je dosled izgubili življenje že več kot 150 tekmovalcev.

1995. leta so v Nevadi znova uvedli možnosti vožnje brez hitrostnih omejitev, a je državno vrhovno sodišče nato leta 1999 odločilo, da to ni v skladu z zakonodajo, ki je onkraj Luže sicer stroga, zaradi divje vožnje pa lahko pristaneš tudi v zaporu.

V naši državi nekateri legalno vozijo s hitrostjo 250 kilometrov na uro, kar je noro. Nihče ni pri tej hitrosti sposoben obvladovati svojega avtomobila. Smo edina evropska država, ki na avtocesti ne pozna splošne omejitve. Študije kažejo, da bi eno izmed štirih žrtev na avtocesti lahko preprečili, če bi imeli omejitev. Zmanjšanje hitrosti na 130 km/h pa bi preprečilo tudi dolge zastoje (Michael Mertens, namestnik vodje nemškega policijskega sindikata)