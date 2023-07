Kakšna bo torej avtomobilska prihodnost? Bodo po letu 2035 resnično naprodaj zgolj novi električni avtomobili, kot so prepričani odločevalci v Evropski Uniji? Dejstvo je namreč, da je alternativ kar nekaj, pa ne zgolj v obliki hibridov z bencinsko in električno ali dizelsko in električno kombinacijo. Resno alternativo, ki v Sloveniji še ni naredila buma, predstavljajo tudi avtomobili na plin, a je znamk, ki že serijsko ponujajo avto s tovrstno predelavo, manj od pričakovanj, zato vse bolj priljubljena postaja naknadna vgradnja sistema. Ta je relativno poceni, saj za bencinski motor stane med 1200 in 1500 evrov, da se zadeva splača, pa je potrebno prevoziti med 15.000 in 20.000 kilometrov na leto. S subvencijo, kot jo poznajo v Italiji, bi bilo predelav zagotovo še več. Dejstvo je pač, da je avtoplin najbolj ekonomično gorivo na trgu, ki je blizu 50 odstotkov cenejše od 95-oktanskega bencina (trenutna cena na liter je 0,85 evra). Poleg znižanja stroškov goriva pa podaljša življenjsko dobo motorja, ta deluje tišje, z njim pa močno omejimo izpuste škodljivih snovi, sploh trde delce, ki so za rakasta obolenja najnevarnejši.

Slovenci so o predelavah resneje začeli razmišljati pred dobrim desetletjem med krizo, ko je bilo aktualno, kako prihraniti pri stroških za gorivo, kar je tudi glavni razlog odločitve za vgradnjo sistema, ne pa toliko prijaznost do okolja. Pri čemer je dodana vrednost zagotovo, da lahko vozimo tako na bencin kot avtoplin, preklop je enostaven, opravimo ga ročno ali pa se zgodi samodejno, doseg pa praviloma znaša več kot 1000 kilometrov, o čemer lahko lastniki električnih avtomobilov zgolj sanjajo. Tudi to je verjetno razlog, da je anketa pred leti pokazala, da je v Sloveniji kar 97,6 odstotka uporabnikov zadovoljnih s predelavo. A zakaj potem tovrstnih vozil na cestah ni še več?

Odgovor se skriva v povezavi z večnim vprašanjem, ali je plinski sistem varen. Mnogi so namreč prepričani, da lahko v primeru nesreče in poškodbe rezervoarja plin eksplodira, a je strah neutemeljen. Celoten avtoplinski sistem je namreč veliko varnejši kot bencinski, rezervoarji so namreč kovinski in močno zaščiteni. Rezervoar je narejen tako, da se v primeru nevarnosti varnostna ventila, eden je pri motorju, drugi pri rezervoarju, zapreta. Če se kdo močno zaleti od zadaj, gre pri plinu, tudi če rezervoar poči, za usmerjen curek, ki se ne razširi, plin pa ne zagori kar tako, saj mešanica ni prava, da bi sprožila požar. Varnost je torej na visoki ravni.