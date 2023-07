Mohorič po etapni zmagi prevzel skupno vodstvo na dirki po Poljski

Slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec druge etape dirke po Poljski. Na razgibani trasi od Leszna do Karpacza (202,9 km) je v tesnem zaključku navkreber ugnal Portugalca Joaa Almeido in oblekel majico vodilnega.