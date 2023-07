»Glede kapetana bo novost. Kakšna, lahko sumite tudi sami. Še malo, pa bomo obelodanili,« je pred časom na enem izmed druženj s predstavniki sedme sile povedal slovenski košarkarski selektor Aleksander Sekulić. Hitro je bilo jasno, kam cilja. Pred svetovnim prvenstvom, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji, je kapetan slovenske reprezentance postal zvezdnik Dallasa v ligi NBA Luka Dončić. Da je 24-letni Ljubljančan nesporni vodja izbrane vrste na parketu, je jasno že nekaj let. Slišati pa je mogoče, da v garderobi (še) ni posebej zgovoren, nenazadnje je na to namignil tudi Klemen Prepelič, ki je pred kratkim dejal, da bo moral zdaj Dončić prevzeti besedo in kdaj pa kdaj tudi povzdigniti glas. Igralci skozi kariero rastejo in dozorevajo, v trenerskem štabu pa so očitno ocenili, da bo Dončić kos nalogi. Če bo kdaj potreboval pomoč, mu bosta na voljo Prepelič in Zoran Dragić, ki ju je selektor Sekulić določil za podkapetana. »Zame to ni povsem nova vloga, saj sem tudi pri Dallasu in v reprezentanci občasno povzdignil glas. Učil sem se lahko od Gorana Dragića in Eda Murića, ki sta bila odlična kapetana. Verjamem, da bodo stvari prišle spontano in da s tem ne bom imel težav,« sporoča Luka Dončić.

Potem ko je reprezentanca 17. julija začela z delom, je s priključkom Dončića in Vlatka Čančarja zdaj praktično v polni postavi. Vmes je v Celju na prvi pripravljalni tekmi tesno ugnala Kitajsko s 75:73, Sekulić pa se je po njej zahvalil za sodelovanje Urbanu Klavžarju, Mihi Laporniku in Blažu Mahkovicu. Zdaj so pred Slovenijo že bolj zahtevni preizkusi. Prvi v razprodanih Stožicah v sredo proti Grčiji, ki bo še brez prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ekipi pa se bosta nato znova udarili v petek v Atenah. Namesto Hrvaške, ki je tik pred zdajci odpovedala pripravljalno tekmo, bo Slovenija prihodnji torek na zadnji domači tekmi tega poletja gostila Črno goro, se nato odpravila v Malago na obračuna s Španijo in ZDA, zadnji pripravljalni dvoboj pa odigrala na Japonskem proti domači reprezentanci. V Okinavi bodo v prvem delu svetovnega prvenstva nasprotniki Slovenije Venezuela, Gruzija in Zelenortski otoki.

Luka Dončić odlično fizično pripravljen

Tako Dončića kot Čančarja čaka krstni nastop na svetovnem prvenstvu, zato se ga izredno veselita. Precej več prostega časa je imel po koncu sezone Dončić, ki se z Dallasom ni uvrstil v končnico, zato je zadnjo tekmo odigral 9. aprila. »Za menoj je dolgo poletje, zato sem že komaj čakal, da se priključim reprezentanci. Čaka nas veliko tekem in treningov, kar me veseli. Moja pripravljenost? Ne oziram se na to, kaj pišejo mediji. Niti me ne zanima primerjanje slik mojega telesa ali kaj podobnega. Trdo sem treniral in počutim se zelo dobro. Zasluge gredo trenerju za telesno pripravo Anžetu Mačku, ki me je dobro priganjal,« je z značilnim nasmeškom na obrazu pojasnjeval Luka Dončić. Po koncu sezone v ligi NBA se je zelo hitro odpravil v domovino, od takrat pa so v javnost ves čas prihajale fotografije s treningov.

Če bo želela Slovenija na svetovnem prvenstvu poseči po odmevnem rezultatu, potem bo moral Luka Dončić odigrati najboljše tekme v karieri. Slovenija bo namreč brez Gorana Dragića, ki se je reprezentančno upokojil, Eda Murića, ki se je poškodoval ob koncu sezone, v zraku visi nastop Mika Tobeyja, Jaka Blažič je imel zaradi poškodbe hrbta »izgubljeno« sezono, težave je imel tudi Klemen Prepelič pri Valencii, Žiga Dimec se ni izkazal v drugi japonski ligi ... »Ne glede na okoliščine je cilj vedno enak. Vsako tekmovanje, na katerega gremo, želimo zmagati,« je kljub vsemu optimističen Dončić, ki dodaja, da z veseljem prihaja na reprezentančne zbore, saj se v izbrani vrsti počuti odlično. Globalnega športnega zvezdnika veselijo tudi težki preizkusi v pripravljalnem obdobju, saj pravi, da bodo dali vpogled v to, kakšna je pripravljenost ekipe in na čem morajo s soigralci še delati. V teh dneh ga je v Ljubljani obiskal tudi trener Dallasa Jason Kidd, s katerim o košarki kaj pretirano nista govorila. Bolj sta klepetala o drugih stvareh. Vseeno je Dallasova številka 77 nekaj besed namenila tudi potezam kluba na poletni tržnici. »Zdijo se mi zelo dobre. Morda bo prišlo še do kakšnega premika. A zdaj sem popolnoma osredotočen na reprezentanco.«

Vlatku Čančarju odvzeli mere za šampionski prstan

Precej krajši čas za »odmor« od Dončića je imel Vlatko Čančar, ki je z Denverjem zadnjo tekmo odigral 12. junija. Takrat so v finalu še četrtič na petih tekmah ugnali Miami in se veselili prvega naslova prvaka v klubski zgodovini. 26-letni Koprčan v končnici praktično ni igral, v domovino pa se je vrnil 27. junija. »Nerad gledam v preteklost, zato tudi veliko več ne razmišljam o dogodkih na lanskem evropskem prvenstvu. Sicer nas mediji večkrat spomnite, da je bilo sramotno. Tudi leto 2017, ko smo bili evropski prvaki, se mi zdi že zelo daleč. Zato bi v tem trenutku dejal, da mi naslov prvaka v ligi NBA predstavlja največji izpolnjen cilj. Ko sem bil na dopustu, sem odšel v Zagreb, da so mi odvzeli mere prsta. Prstane za naslov prvaka v ligi NBA dobimo na prvi domači tekmi rednega dela nove sezone,« je razlagal Vlatko Čančar, ki o ciljih na prihajajočem svetovnem prvenstvu ni želel podrobno razglabljati. »Vedno rečem, da je glavni cilj zdravje. Torej, da se noben ne poškoduje in da gremo lahko vsi v nove klubske sezone novim izzivom nasproti.«

Ker Sloveniji močno primanjkuje centimetrov in je podhranjena na položaju številka štiri, bo vloga Čančarja na svetovnem prvenstvu še toliko bolj pomembna. Koprčan je v dresu izbrane vrste venomer igral dobro, kljub temu, da pri Denverju ne dobiva veliko priložnosti. »Jasno je, da bi si želel večje vloge pri Denverju. Ko dobim priložnost za igro, jo poskušam zgrabiti z obema rokama. Zdaj bom potreboval dodatno osredotočenost in profesionalizem, da bom pripravljen na napore na svetovnem prvenstvu.« Proti tekmecem v Okinavi sicer 203 centimetrov visoki košarkar še ne pogleduje, saj se želi najprej osredotočiti na pripravljalne preizkuse. Odločno pa poudarja, da s soigralci ne bodo podcenjevali nobenega nasprotnika.