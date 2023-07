Odkar je v prodaji, je barbika Lepe Brene simbol nepozabnega druženja in glasbene evforije. Lutka s podobo slavne pevke, ki je izšla hkrati z albumom Boli me uvo za sve, ki je spremljal film Let's Love 3: Udaje se Lepa Brena, je zavladala jugoslovanskemu prostoru in osvojila srce mnogih. Priljubljena punčka je imela oblečeno belo bluzo in rdeče krilo ter je bila obute rdeče škornje, tako kot je bila napravljena Lepa Brena v filmu in videospotu za pesem Hajde da se volimo.