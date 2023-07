Podrobna merila in skrbi zaradi hitre prehrane

Ankete so pokazale, da se študentje v okviru sistema subvencionirane prehrane pogosto prehranjujejo v obratih s hitro prehrano. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotavljajo, da vsi ponudniki ustrezajo merilom zdrave prehrane, ki jih je določilo ministrstvo za zdravje oziroma NIJZ. Razmišljajo pa o izboljšavah sistema in ustanovitvi javnih menz.