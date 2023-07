V filmu bi lahko slišali znameniti citat J. Roberta Oppenheimerja, ameriškega teoretičnega fizika in »očeta atomske bombe«, ki ga je leta 1965 izrekel na ameriški TV mreži NBC, ko se je spominjal prvega testa jedrske bombe v zgodovini, 16. julija 1945 v Novi Mehiki: »Vedeli smo, da svet ne bo več enak. Nekaj ljudi se je smejalo, nekaj jih je jokalo, večina pa je bila tiho. Spomnil sem se stavka iz hindujskega svetega teksta Bhagavad-gita. Višnu je poskušal princa prepričati, da bi moral opraviti svojo dolžnost, in da bi nanj naredil vtis, je prevzel svojo obliko z več rokami in mu dejal: 'Zdaj sem postal Smrt, uničevalec svetov.' Predvidevam, da smo si to tako ali drugače takrat mislili vsi.«

Seveda ni vsako orožje jedrsko orožje, a dejstvo je, da je danes na svetu še vedno približno 15.000 kosov jedrskega orožja, s katerim bi lahko večkrat uničili svet. Zgolj prisotnost tega orožja je sama po sebi dovolj, da se sleherna vojna z »navadnim« oziroma konvencionalnim orožjem konča z jedrsko kataklizmo.

Svet pravzaprav že zdaj gori. Letošnje poletje je najtoplejše v zgodovini planeta, kar se kaže bodisi v obliki požarov in suše bodisi v obliki silovitih neviht. Zemlja resda ne gori zaradi jedrskega orožja, temveč zaradi podnebnih sprememb. Podnebne spremembe so postale »Smrt, uničevalec svetov.« In kako se borimo proti podnebnim spremembam? Z velikanskimi nakupi novega orožja? Samo Slovenija bo v naslednjih štirih letih porabila 1,2 milijarde evrov za novo oborožitev. Kar je sicer vsesplošen trend, saj so svetovni vojaški izdatki v zadnjem času dobesedno eksplodirali.

Na neki način je danes najbolj tragična politična figura naš obrambni minister Marjan Šarec, ki na eni strani kot obrambni minister kupuje kupe orožja (seveda ob podpori celotne vlade), po drugi strani pa v uniformi civilne zaščite vodi obrambo ljudi in imovine ob silovitih neurjih in drugih »napadih« naravnih sil, ki izvirajo iz podnebnih sprememb.

Današnja politika dela dvakrat narobe. Z nadaljnjim podpiranjem vojne v Ukrajini, v katero je neposredno ali posredno vpletenih več jedrskih sil, in oboroževanjem nas približuje morebitnemu izbruhu jedrske vojne. In ker posledično zmanjkuje volje in sredstev za resne ukrepe proti podnebnim spremembam, nas potiska v še hujši primež naravnih katastrof. Katera »Smrt, uničevalec svetov« bo prišla prej, ta hip (še) ne vemo. A na koncu je verjetno vseeno, kaj bo prej povzročilo zaton civilizacije. Smrt ima več rok oziroma oblik.

Zato, dragi politiki, morda zakupite kakšno kinodvorano, in si oglejte odličen film Oppenheimer. Morda se vam utrne kakšna dobra ideja za boljši svet. Politiki nosite še večjo odgovornost kot znanstveniki. Ne bodite »Smrt, uničevalci svetov«.

Rok Kralj, Kamnik