Decembra lani je 58-letna bivša šolska inšpektorica Nina Ninković trikrat skušala ubiti svojo šefinjo, namestnico direktorja na Pedagoškem inštitutu Republike Srbske (RPZ), in to tako, da ji je zastrupila kavo. Na banjaluškem okrožnem sodišču so jo spoznali za krivo poskusa uboja. Obtožena se je zavedala, da lahko s tem ogrozi življenje svoje šefinje, je v obrazložitvi sodbe poudaril sodnik Blagoje Dragosavljević. A ker količina strupa ni bila tolikšna, da bi dejansko lahko povzročila smrt, je Ninkovićevo obsodil le na dve leti zapora. Pod oteževalno okoliščino je štel vztrajnost obtožene, ki je šla kar trikrat v šefinjino pisarno ter ji v kavo zlila strup, med drugim belilo, drugo čistilno sredstvo in insekticid.

Kavo zastrupila trikrat

Ninkovićeva je krivdo sicer zanikala, obramba pa je na sojenju skušala izločiti zanjo nezakonito pridobljene dokaze. Sodnik je zahtevo zavrnil. Tožilstvo ji je očitalo, da je 8. in 9. decembra lani v službi dvakrat skušala ubiti svojo šefinjo. Preden je ta prišla v svojo pisarno, se je obsojena pretihotapila vanjo, v kavo pa ji je vlila nedoločeno čistilno sredstvo. Ker ji je napitek smrdel po varekini, ga gospa na srečo ni spila. Zato je tudi ostalo »le« pri poskusu uboja. Ker njen načrt ni uspel, je poskusila še v tretje. Dva tedna kasneje se je nekaj pred osmo uro zjutraj spet odtihotapila v pisarno številka 17. »Iz zelene plastične vrečke je tokrat v skodelico rdeče barve, za katero je vedela, da je v njej kava za oškodovanko, vsula nekaj prahu, v katerem je bila sestavina fipronil,« piše v obtožnici. Gre za insekticid, ki vpliva na centralni živčni sistem žuželk, v večjih količinah pa bi pri človeku lahko poškodoval notranje organe. Obtožena je nato strup za mravlje z žličko vmešala v kavo, pisarno pa hitro zapustila, da je ne bi kdo zalotil. Kmalu zatem so jo aretirali. Oškodovanka je namreč prejšnji sumljivi kavi že v začetku decembra nesla direktorju, ki je poklical policijo. Ninkovićevo so tako ujeli s kamero.

Po oceni psihiatrinje je bila Ninkovićeva v času dejanja prištevna in se je torej povsem zavedala, kaj počne. »Ne prej ne kasneje ni kazala nikakršnih znakov duševne bolezni,« je bila jasna. Opisala jo je kot nagnjeno k dominantnosti, nadvladi v določenih situacijah, v katerih jo kaj zmoti. Pri njej je opazila tudi določene narcisoidne poteze. »Takšni ljudje so pripravljeni storiti kaj nezakonitega, pri čemer pa ne gre za duševno motnjo,« je dodala strokovnjakinja.

Samo sebe imela za strokovnjakinjo

Na sodišču je pričal tudi direktor RPZ Predrag Damjanović, ki je bil na položaj imenovan avgusta 2013. Pred tem je delo kot vršilka dolžnosti opravljala prav Nina Ninković. Kasneje so jo postavili za vodjo oddelka za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje, kjer je delo opravljala profesionalno. Težave so se začele po reorganizaciji, ko so na položaj pomočnice direktorice imenovali žensko, ki jo je kasneje poskušala zastrupiti. »Nina se ji je začela izogibati. Povedal sem ji, da morata najti način za skupno delo, a sem videl, da ne bo šlo. Takrat sem jo umaknil s položaja vodje oddelka,« je Damjanović pričal na sodišču. Po pritožbi je položaj znova prevzela. »Sebe je imela za strokovnjakinjo na inštitutu, vsi drugi naj bi tja prišli po političnih povezavah,« je še pojasnil. Po mnenju tožilstva je bil motiv poskusa uboja torej nezadovoljstvo z degradacijo. Sodba še ni pravnomočna, Ninkovićeva pa bo morala plačati skoraj 2500 evrov sodnih stroškov.