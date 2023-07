Cerkev svoje nasprotovanje splavu utemeljuje s spoštovanjem dostojanstva vsakega človeškega bitja v vseh fazah njegovega življenja, bi bilo mogoče razumeti stališče omenjene cerkvene komisije. Ali Cerkev spada med tiste, ki spoštujejo dostojanstvo vsakega človeškega bitja v vseh fazah njegovega življenja, saj sicer v smislu zlatega pravila, ki ga tudi sama uči, ne more tega zahtevati oz. pričakovati od drugih? Jasno je, da ne, kajti dostojanstvo človeka in njegovega življenja je zanjo samo interesni pojem in nič drugega! Katoliške cerkve namreč ne zanima dostojanstvo človeka kot takšno, kot vrednota sama po sebi, njo zanima otrok, ki ga lahko po rojstvu uporabi kot objekt za doseganje svojih ciljev. Otroka pred splavom reši zato, da ga lahko potem uporabi za svoje interese. Kako to gre? Sprva ga krsti kot dojenčka in ga tako veže nase, saj ji mora biti pokoren, nato mora ta otrok kot odrasla oseba gmotno podpirati cerkev in se boriti za njene interese, tudi kot vojak v vojnah, ki jih cerkev opredeli kot pravične. Otroka, ki ga Cerkev reši pred splavom, ga potem kot odraslega žrtvuje v tudi vojnah. Če bi Cerkvi res šlo za dostojanstvo človeka v vseh fazah njegovega življenja, zakaj je potem podprla pravico Ukrajine do oboroženega odpora proti ruski agresiji? S tem je namreč podprla tudi pobijanje vojakov in civilistov na obeh straneh. Ali ti nimajo dostojanstva v vseh fazah svojega življenja? In s tem tudi pravice do življenja? Očitno ne.

Ali Cerkev spoštuje dostojanstvo drugače mislečih oz. verujočih? Uradni katoliški nauk namreč vsebuje mnogo pozivov oz. celo ukazov, ki so proti dostojanstvu človeka in njegovemu življenju. Biblija namreč predvideva smrtno kazen za večje število moralnih prekrškov. Pobiti je treba homoseksualce, prešuštnike, otroke, ki udarijo starše, sinove, ki staršev ne poslušajo, tiste, ki ne poslušajo duhovnika … Pozivov k ubijanju je v bibliji na desetine, in ker je biblija v celoti še danes veljavna, je jasno, da vse to še danes velja. Ali so omenjeni cerkveni pozivi na ubijanje spoštovanje dostojanstva vsakega človeškega bitja v vseh fazah njegovega življenja? Ali ne gre pri tem za veliko dvoličnost: po eni strani Cerkev trdi, da se zavzema za spoštovanje človekovega dostojanstva, po drugi strani pa poziva k ubijanju ljudi, pri čemer kleriki s papežem na čelu s prižnic celo grmijo: »Ne ubijaj!«

Katoliški cerkvi ni mar za človekovo življenje, še manj za živalsko, njej so važni samo interesi. Zanje žrtvuje marsikaj. Zato je njeno govorjenje o spoštovanju človekovega dostojanstva navadna hinavščina. Seveda to velja tudi glede borbe proti splavu, kajti otroka reši samo zato, da ga lahko kasneje uporabi za svoje interese. Ne reši ga torej zaradi njega samega, temveč samo zaradi lastnih interesov.

Cerkev vsem ženskam, ki splavijo, grozi s prekletstvom in večnim peklom. Papež Janez Pavel II. je o zakonih, ki omogočajo pravico do splava, dejal, da gre za strašno obliko totalitarizma, skrito v demokratično obleko. V zvezi s tem pa marsikaj pove naslednja misel nemškega zgodovinarja Deschnerja: »Na svetu ni organizacije, ki bi bila od antike do zdaj, še posebno v 20. stoletju, tako obremenjena z zločini kot katoliška cerkev.«

Pa še to. Ali bi lahko rekli, da imajo po cerkvenem nauku pravico do dostojanstva in življenja samo nerojena človeška bitja, ko pa se rodijo, pa to izgubijo?

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah