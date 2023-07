#intervju Gojko Zupan, strokovnjak za kulturno dediščino: Prizidki so najtrajnejša slaba rešitev

Gojko Zupan, sekretar v INDOK centru Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo, je nedavno prejel Steletovo nagrado za življenjsko delo, ki zajema številna področja: bil je odgovorni konservator, skrbnik javnih spomenikov, sodeloval je pri zaščiti in urejanju povojnih grobišč, pri prvi zasnovi registra nepremične kulturne dediščine, pri mednarodnih projektih. Prizadeva si za ohranjanje in prepoznavnost dediščine. Aktivno opozarja na nestrokovnost, anomalije in tudi kazniva dejanja na področju kulturne dediščine in urejanja prostora.