Hunta v Nigru je danes sporočila, da bi lahko Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (Ecowas) izvedla vojaško posredovanje v nigerski prestolnici Niamey. Voditelji tega regionalnega bloka naj bi se prav danes v nigerijski prestolnici Abuja sestali na izrednem zasedanju zaradi državnega udara v Nigru.

Na srečanju bi lahko odločali tudi o možnosti uvedbe sankcij proti Nigru, ki je ena od 15 članic Ecowasa. V izjavi, ki so jo v soboto zvečer prebrali na nacionalni televiziji, je član hunte Amadou Abdramane dejal, da je cilj zasedanja bloka »odobriti načrt agresije proti Nigru v obliki neposrednega vojaškega posredovanja v Niameyu«.

To bi potekalo »v sodelovanju z afriškimi državami, ki niso članice regionalnega telesa, in nekaterimi zahodnimi državami«, je dodal.

Pred francoskim veleposlaništvom v Niameyu se je medtem danes zbralo na tisoče protestnikov, ki podpirajo hunto, nekateri pa so tudi poskušali vstopiti v poslopje.

Nekateri demonstranti so odstranili ploščo z napisom francoskega veleposlaništva ter jo zamenjali z zastavami Nigra in Rusije, medtem ko so drugi vzklikali Naj živi Rusija, Naj živi Putin in Dol s Francijo.

Francija je danes obsodila nasilje okoli njenega veleposlaništva in zahtevala, da lokalne oblasti zaščitijo stavbo. V Parizu so tudi zagrozili s povračilnimi ukrepi v primeru napada na njihove državljane, diplomate in francoske interese.

Skupina uporniških vojakov je v sredo sporočila, da je odstavila predsednika države Mohameda Bazouma in v državi razglasila državni udar. Na stran pučistov se je postavila tudi vojska, poveljnik predsedniške garde, general Abdourahamane Tchiani pa se je v petek razglasil za novega voditelja Nigra.

Nekdanja kolonialna sila Francija in Evropska unija sta po razglasitvi državnega udara, zadnjega, ki je prizadel to nemirno sahelsko regijo, prekinili varnostno sodelovanje in finančno pomoč Nigru.

Varnostni svet ZN je v petek ostro obsodil državni udar v Nigru ter pozval k takojšnji izpustitvi predsednika Bazouma in zahteval, da se v Nigru nemudoma vzpostaviti ustavni red.