Predlagane spremembe bi poleg odprave omejitve dveh mandatov podaljšale predsedniški mandat s sedanjih pet na sedem let.

Nasprotniki 66-letnega voditelja države obtožujejo, da želi ostati »dosmrtni predsednik« ene od najrevnejših držav na svetu, vse to pod zaščito plačancev ruske zasebne najemniške vojske Wagner.

Touadera je bil leta 2016 izvoljen za predsednika, nato pa ponovno leta 2020 na volitvah, ki jih je zaznamovalo nasilje. Na stotine Wagnerjevih plačancev in ruandskih vojakov je bilo decembra 2020 napotenih, da bi rešili režim v Banguiju pred ofenzivo, ki jo je vodila zveza najmočnejših uporniških skupin, ki so jih potisnili nazaj na podeželje.

Nevladna organizacija Human Rights Watch (HRW) s sedežem v New Yorku je pred današnjim referendumom obtožila vlado Srednjeafriške republike, da zatira politično opozicijo, civilno družbo in medije.

Razmere v nekdanji francoski koloniji, ki je postala neodvisna leta 1960, so nestabilne od leta 2013, ko je izbruhnila državljanska vojna in so strmoglavili takratnega predsednika Francoisa Bozizeja. Dodatno pa so se zapletle pred zadnjimi volitvami, potem ko je vrhovno sodišče Bozizeju prepovedalo sodelovanje na volitvah, ker da je med svojo desetletno vladavino zagrešil tudi umore, nezakonite aretacije in mučenje nasprotnikov. Proti njemu so sankcije uvedli tudi Združeni narodi.

Začasni izidi referenduma bodo objavljeni v osmih dneh, ustavno sodišče pa bo po navedbah tamkajšnje volilne komisije končne rezultate objavilo 27. avgusta.