Na paradi ob dnevu mornarice, ki tradicionalno služi predstavitvi ruske pomorske moči, je sodelovalo 45 ladij, podmornic in drugih plovil. Parada je potekala v Finskem zalivu, ki leži v najvzhodnejšem delu Baltskega morja, in na reki Nevi v Putinovem rodnem Sankt Peterburgu.

Na njej je v mimohodu na kopnem sodelovalo tudi kakih 3000 pripadnikov ruske mornarice, je sporočil Kremelj po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Parada poteka v času, ko se ruska agresija proti Ukrajini nagiba v drugo leto in ko je Ukrajina okrepila svojo ofenzivo proti ruskim silam na svojem ozemlju.

Ruska mornarica je igrala pomembno vlogo pri ruski invaziji na Ukrajino, ki jo je med drugim napadla s križarskimi raketami z ladij in podmornic.

Putin je pred nagovorom v navzočnosti obrambnega ministra Sergeja Šojguja in poveljnika ruske vojne mornarice, admirala Nikolaja Jevmenova, pregledal nekaj ladij s čolna na Nevi.

»Danes Rusija samozavestno izvaja glavne naloge svoje nacionalne pomorske politike in dosledno krepi moč svoje mornarice,« je dejal v govoru. Samo letos bo floti dodanih 30 ladij različnih razredov, je dodal.

Putin je, ne da bi ob tem omenil Ukrajino, pozdravil »pogumne posadke ladij in podmornic«. »V imenu Rusije naši mornarji dajo vso svojo moč, pokažejo pravo junaštvo in se hrabro borijo, kot naši veliki predniki,« je dejal v Sankt Peterburgu, ki je v četrtek in petek gostil rusko-afriški vrh.

Današnje parade se je udeležilo tudi več voditeljev in predstavnikov afriških držav, med njimi tudi Malija in Burkine Faso.