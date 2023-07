Kot so po slovesnosti sporočili iz društva, je ta potekala na podlagi skupnega razumevanja udeležencev, da spominjanje na minule vojne in izgubljena človeška življenja vsebuje sporočilo miru in poziva k sožitju med narodi in verstvi, saj je preprečevanje novih uničujočih spopadov mogoče le na podlagi vzdrževanja visoke kulture spomina.

»Naša navzočnost na tem kraju je vnovičen izraz spoštljivega spomina ter poziv k miru in razumevanju med ljudmi in med narodi,« so dodali.

V tem duhu razumejo tudi spominsko katoliško mašo, ki je v soboto potekala v Župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kranjski Gori, udeležili pa so se je predstavniki katoliške in pravoslavne cerkve.

»Izhajamo iz prepričanja, da je konflikte mogoče reševati brez nasilja. Zato člani Društva Slovenija Rusija današnje srečanje vrednotimo kot dragoceno opozorilo, da vse poti, ki vodijo do ustavitve nasilja in miru, še niso prehojene, in kot trenutek hvaležnosti za Rusko kapelico, ki je hkrati slovenska in katere trajno sporočilo tudi letos sprejemamo s ponižnostjo,« so sporočili.

Kot so poudarili, je Ruska kapelica edinstven spomenik, ki opominja na nesmisel vojn. Spomnili so na tridesetletno tradicijo srečevanj ob Ruski kapelici pod Vršičem, katere namen je bil in ostaja iskanje tistega, kar nas združuje in povezuje.

»Zdaj nam kapelica vsak dan v letu v tišini gozdov, ki jo obdajajo, sporoča, da smo tudi v najbolj temni uri zmožni plemenitih dejanj. Govori nam o upanju, ljubezni in sočutju, ki jih ne smemo izgubiti. Zato smo tudi letos svoje misli in skupno molitev namenili žrtvam minulih vojn in vsem tistim, ki zaradi nesmisla vojne trpijo danes. Za življenje brez sovraštva med narodi. Za človečnost in človeka. (...) Za mir, ki je naša skupna odgovornost,« so med drugim zapisali v društvu.

Zaradi vojne v Ukrajini je že lani pri Ruski kapelici, kjer zadnjo julijsko nedeljo tradicionalno poteka spominska slovesnost, potekal le kratek pietetni dogodek. Društvo Slovenija Rusija je že februarja lani obsodilo rusko agresijo na Ukrajino ter izrazilo solidarnost z ukrajinskim narodom in delom ruske družbe, ki nasprotuje vojni. Ruski vrh so pozvali, naj nemudoma ustavi vojaške aktivnosti zoper Ukrajino in prepreči nadaljnje žrtve, trpljenje in razdejanje na ozemlju suverene sosednje države.

Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na umrle v plazu so postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu.

Po prvi svetovni vojni so za kapelico skrbeli domačini in jo ogradili. Po rekonstrukciji ceste leta 1937 so našli številne grobove umrlih ruskih ujetnikov, posmrtne ostanke so pokopali v kostnici ob kapelici, nad katero so postavili piramido, na njej pa napis Sinovom Rusije.

Lesena kapelica je z leti strohnela, zato so jo leta 1991 konzervirali in obnovili dotrajane dele. Leta 2006 je bila kapelica v celoti obnovljena.