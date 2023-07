Kot kažejo podatki spletnega orodja Parlameter, se glasovanj na sejah najbolj vestno udeležujejo v največji koalicijski poslanski skupini Svoboda, saj so njihovi poslanci navzoči pri 95 odstotkih glasovanj. V nekoliko manjšem, a še vedno visokem, 92-odstotnem deležu se glasovanj udeležujejo v koalicijskih SD in Levici. Manjša je navzočnost opozicijskih poslanskih skupin SDS (77 odstotkov) in NSi (74 odstotkov). Poslanca manjšin pa sta se udeležila treh četrtin glasovanj.

Med posameznimi poslanci je najvišjo navzočnost zabeležil poslanec Svobode Robert Janev, ki se je udeležil prav vseh glasovanj. V 99 odstotkih pa so se jih udeležili še nekateri poslanci Svobode, med njimi tudi vodja poslanske skupine Borut Sajovic. V najmanjšem deležu pa sta bila na glasovanjih navzoča poslanec SDS Anže Logar in poslanec NSi Jernej Vrtovec. Oba sta se udeležila 52 odstotkov glasovanj. Med tistimi, ki se glasovanj udeležujejo najmanj, sta tudi predsednik SDS Janez Janša (64 odstotkov) in predsednik NSi Matej Tonin (69 odstotkov).

Po drugi strani pa so poslanci SDS daleč najbolj aktivni pri vlaganju poslanskih vprašanj in pobud, saj so jih v tem mandatu pripravili kar 1052. Med posameznimi poslanci je največ vprašanj in pobud zastavila Anja Bah Žibert (190), s 138 vprašanji pa je bila aktivna tudi vodja poslanske skupine Jelka Godec.

V drugih poslanskih skupinah so zastavili precej manj vprašanj: v Svobodi 150, SD 134, NSi 125, Levici 112, poslanca narodnih skupnosti pa štiri. Med posameznimi poslanci so po številu vprašanj izstopali poslanci SDS, med bolj aktivnimi pa je bila s 60 vprašanji oz. pobudami tudi poslanka SD Meira Hot. Po drugi strani sedem poslancev v tem mandatu še ni vložilo nobenega vprašanja ali pobude, kažejo podatki Parlametra.

Aktivnost poslancev se kaže tudi skozi število govorov, ki jih imajo na posamezni seji, pa tudi številu izgovorjenih besed. Pri številu govorov na sejo sicer izstopajo predsednica in trije podpredsedniki DZ, ki vodijo seje, poleg njih pa prednjačijo poslanke Svobode Andreja Kert, Nataša Avšič Bogovič in Tamara Kozlovič ter poslanec Levice Miha Kordiš.

Slednji pa vodi tudi po številu izgovorjenih besed, izrekel jih je namreč 313.132. Kordišu sledita poslanca SDS Andrej Hoivik (258.611 besed) in Zvonko Černač (236.061 besed). Po drugi strani pa je poslanec Svobode Dejan Zavec v dosedanjem mandatu izrekel le 72 besed. Med manj zgovornimi sta denimo še poslanka Svobode Katarina Štravs (3653 besed) in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža (3704 besede). Med zadnjo deseterico po številu izrečenih besed pa sodi tudi vodja poslancev SD Jani Prednik.

Orodje Parlameter meri tudi (ne)enotnost glasovanj znotraj poslanskih skupin. Najbolj, v dobrih 29 odstotkih primerov neenotno glasujejo poslanci SDS, v NSi pa so neenotni v 27 odstotkih glasovanj. V skoraj 24 odstotkih različno glasujeta tudi poslanca manjšin. Bolj enotni so v koalicijskih poslanskih skupinah: poslanci Svobode in Levice neenotno glasujejo le v slabih devetih odstotkih primerov, v SD pa v enajstih.

Med posameznimi poslanci drugače kot poslanska skupina med drugim najmanjkrat glasujeta vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec in vodja poslanske skupine Svobode Sajovic. Največkrat, v 53 odstotkih pa drugače kot poslanska skupina SDS glasuje njen poslanec Anže Logar.