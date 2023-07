V koči Lugarnica, skrita globoko v Nacionalnem parku Paklenica, se je odvila presenetljiva zgodba, ko je mlada tuja državljanka rodila deklico. Na srečo so se člani Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) odzvali hitro in jo skupaj z novorojenčkom varno prenesli do začetka kanjona. Tam ju je prevzela ekipa nujne medicinske pomoči, ki je poskrbela za nadaljnjo oskrbo.

Ekipa gorskih reševalcev je bila sestavljena iz sedmih članov, poleg njih pa je sodelovala tudi ekipa nujne medicinske pomoči in ginekologinja. Delo vseh je bilo izjemno, a so se soočali s težavami pri komunikaciji zaradi slabe mobilne povezave v tem odročnem delu narodnega parka.

Ravnateljica Nacionalnega parka Paklenica, Natalija Andačić, je za portal index.hr potrdila, »da mlada ženska ni imela pojma, da je noseča, a je imela srečo, da je bila v ekipi tudi ginekologinja, ki je lahko pomagala pri porodu.«

Gorski reševalci so mati in novorojenko prenesli do ceste, a je bil to precej dolg sprehod od Lugarnice, kjer se je rodila deklica. Kljub temu so se odlično izkazali, saj sta bila mati in otrok, po besedah ravnateljice Andačić, v dobrem zdravstvenem stanju.

Podrobnosti o dogodku so razkrile ginekologinja Dora Perinčić in anesteziologinja Anela Ušanović, ki sta tudi potrdili, da je bila mlada ženska popolnoma nevedna o svoji nosečnosti.