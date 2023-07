Med deseto in pol enajsto uro včeraj zvečer se je v naselju Dolenja vas v občini Železniki pripetila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje. Na regionalni cesti med Bukovico in Dolenjo vasjo je 33-letni voznik šest metrov dolge limuzine v desnem ovinku izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na nasprotni pas. Tam je čelno trčil v nasproti vozeč avtomobil za volanom katerega je bil 32-letnik. »Zaradi hudih poškodb je 85-letna sopotnica v osebnem avtomobilu na kraju nesreče umrla,« so potrdili na policiji. Ostalih šest poškodovanih so odpeljali v ljubljanski UKC, a njihova življenja niso ogrožena.

Na pomoč so priskočili gasilci PGD Škofja Loka, ki so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom so iz avta rešili dve osebi, odklopili akumulatorja, osvetlili kraj nesreče, posuli razlite motorne tekočine in očistili vozišče. Delavcem vlečne službe so pomagali pri nalaganju vozil. Med intervencijo je bila cesta popolnoma zaprta.