Po drugi strani pa je Evropsko-mediteranski seizmološki center poročal, da je bil epicenter potresa približno 16 kilometrov severno od Reke, z ocenjeno magnitudo 4,4. Tudi ta potres je verjetno povzročil tresenje tal v bližnjih mestih.

#Earthquake (#potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.4 || 16 km N of #Rijeka (#Croatia) || 2 min ago (local time 19:34:24). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/fAM9pi7Zj3 — EMSC (@LastQuake) July 29, 2023

Obe agenciji sta skladni glede tega, da je bil potres območju Jelšan in Reke precej blizu. Razlika v poročani razdalji in magnitudi je lahko posledica različnih izračunov in analiz seizmičnih podatkov ter uporabe različnih opazovalnih točk.

Kljub tem razlikam pa sta obe aganciji sporočili informacije, ki bodo pomagale razumeti to potresno aktivnost in izvajati morebitne ukrepe za varnost prebivalcev v tem območju. Potresi so naravni pojavi, ki jih je treba nenehno spremljati in raziskovati, da bi lahko bolje razumeli njihove vzroke in vplive na okolje ter družbo.