Reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Tržič so z dežurno službo GRS Brnik delo začeli že zgodaj zjutraj. Že pred sedmo uro je namreč pri vzponu na Storžič skozi Žrelo v občini Tržič zdrsnila planinka. S helikopterjem Slovenske vojske (SV) so jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Tržiški reševalci so skupaj s kranjskimi kolegi in združeno ekipo reševalcev Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) in Helikopterske nujne medicinske pomoči ter helikopterja SV popoldne posredovali še enkrat. Nekaj po 16. uri je namreč na grebenu Storžiča pohodnico, sicer tujo državljanko, obšla slabost, helikopter pa jo je odpeljal v tujino.

Dopoldne je potekalo tudi reševanje pri bivaku pod Skuto v občini Kamnik, kjer je nekaj pred 10. uro planinko, prav tako tujo državljanko, bolelo koleno. Na pomoč so ji priskočili reševalci GRS Kamnik, dežurna ekipa za reševanje v gorah GRS Brnik in helikopter SV. Skupaj s spremljevalcem so ju odpeljali v dolino Kamniške Bistrice, kjer sta sama poiskala zdravniško pomoč.

Še vedno pa poteka reševalna akcija alpinista, ki se je po 13. uri zaplezal v steni Malega Pihavca v občini Bovec. Posredujejo reševalci GRS Bovec, dežurna ekipa za reševanje v gorah GRS Brnik in helikopter SV, navaja uprava za zaščito in reševanje.