Dončić je za uvod izrazil ponos, da so ga soigralci in strokovni štab izbrali za kapetana, in obljubil, da bo poskušal dostojno zamenjati Gorana Dragića in Eda Murića, ki sta na zadnjih tekmovanjih nosila kapetanski trak.

»Počaščen sem, da so me izbrali za kapetana. Stopam v velike čevlje, tako Gogi kot Edo, ki je bil res najboljši tip za garderobo, sta bila pravi osebi za to vlogo. Jaz pa lahko rečem, da sem počaščen, ker bom njun naslednik. Bomo pa oba omenjena igralca pogrešali tudi v igralskem smislu. Kar se tiče kapetanske vloge, pa lahko rečem, da to zame ni neka novost,« je dejal Dončić.

24-letni Ljubljančan je komaj čakal, da se je pridružil ekipi, saj pogreša tekme in treninge. Kot sam pravi, vsi v ekipi dobro vedo, za kaj se pripravljajo in kaj na Japnoskem ter kasneje Filipinih želijo.

»Naš cilj je vedno isti, vsako prvenstvo želimo osvojiti. Seveda pa je to želja, kaj se na tekmovanju dejansko zgodi, je pa druga stvar. Sam sem zelo motiviran, dodatno me je motiviral tudi neuspeh moje ekipe v NBA. Kaj o meni objavljajo mediji, ne spremljam, moram pa reči, da se letos odlično počutim, menim, da sem se tudi telesno dobro pripravil,« je dobro počutje potrdil zvezdnik Dallasa, ki je sicer že pozabil na lansko prvenstvo, na katerem reprezentanca ni izpolnila ciljev.

»Treba je gledati naprej in ne v preteklost. Poraz v četrtfinalu proti Poljski ni bil naš prvi in tudi ne bo naš zadnji poraz, tega se dobro zavedamo. Letos je nekoliko drugačna ekipa, imamo nove pomočnike, piše se nova zgodba. Pozabiti moramo tako na uspeh na evropskem prvenstvu leta 2017 kot na lanski neuspeh, kot pravi Čančar lansko sramoto,« je prepričan slovenski branilec, ki je tudi potrdil, da nikoli ni razmišljal, da se reprezentanci ne bi pridružil.

»Reprezentančnih akcij nikakor ne jemljem kot priprave na NBA. Reprezentančnem pozivu se z veseljem odzovem, ker v reprezentanci uživam. Imamo se super, smo odlična klapa z odličnim vzdušjem,« meni Dončić.

Slovensko reprezentanco čaka veliko prijateljskih tekem. Kitajsko so brez Dončića in Čančarja že premagali, zdaj bosta sledili dve tekmi z Grčijo. »Vsako tekmo želimo zmagati, a na njih so bolj pomembne kot rezultat druge reči. Proti močni Grčiji bomo najprej videli, kje smo, nato pa poskušali popravljati napake,« kakšnih posebnih vrednosti prijateljskim obračunom ne pripisuje slovenski zvezdnik.