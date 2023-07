Tajfun Doksuri je v petek s sunki vetrov do 175 kilometrov na uro pustošil po južni provinci Fujian, kitajske meteorologi pa so danes opozorili, da je njegov vpliv mogoče čutiti tudi na severu države.

V Pekingu so lokalne oblasti zaprle številne parke in ceste, popoldne pa so poročali o močnih nalivih, ki naj bi trajali vse do torka. V provinci Fujian so opozorili na možnost evakuacij, če bi prišlo do dodatnega poslabšanja vremena.

Tajfun je že v petek povzročil veliko škodo na jugu države, kjer poročajo o odkritih strehah in številnih podrtih drevesih.

Strokovnjaki medtem opozarjajo, da bi današnji naliv lahko povzročil hujše poplave kot leta 2012, ko je po poročanju lokalnih medijev umrlo 79 ljudi.

Doksuri, ki so ga sprva označili za supertajfun, saj je s seboj prinašal vetrove, ki so dosegli hitrost do 230 kilometrov na uro, je nekoliko oslabel, ko je v sredo dosegel sever Filipinov in jug Tajvana.

Najhuje je bilo na Filipinih, kjer je tajfun sprožil poplave in zemeljske plazove, v katerih je umrlo najmanj 13 ljudi. Skupno je prizadel več kot 300.000 ljudi v 31 provincah, od tega jih je več kot 26.000 moralo zapustiti svoje domove.