Odločitev mestnih oblasti za prestolnico pice, kot označujejo Neapelj, pomeni, da v starem mestnem jedru, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine, naslednja tri leta ne bo nove picerije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Načrt oblasti za zaščito mesta je uperjen predvsem proti odpiranju restavracij s hitro prehrano, okrepčevalnic in trgovin z alkoholnimi pijačami, v katerih nakupujejo pretežno turisti. Cilj je preprečiti, da bi mestno jedro postalo še bolj natrpano in da bi v njem prevladale poceni restavracije. V zadnjih letih je namreč število lokalov v Neaplju, ki ponujajo hrano za s seboj, močno naraslo.

Na ta način naj bi po prepričanju neapeljskih oblasti ohranili tradicionalni in zgodovinski značaj mestnega jedra. Unesco je središče Neaplja za svetovno dediščino razglasil leta 1995.

Tudi mnoga druga večja mesta v Italiji, med njimi Rim, Firence in Benetke, so že sprejela ukrepe, da bi ustavila spremembe v zgodovinskih središčih na račun cenenih trgovin in lokalov, ki so v prvi vrsti namenjeni turistom.