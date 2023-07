Madžari so bili boljši v prvem polčasu, v drugem pa so Grki poravnali in odločale so petmetrovke. Blestela sta oba vratarja. Vogel je ubranil štiri petmetrovke, tudi odločilni strel Aleksandruju Papanastasiuju za zlato kolajno. Grk Emanuoil Zerdevas je ubranil tri petmetrovke. Pri Madžarih sta bila s po tremi goli najbolj učinkovita Kristian Manhercz in Gergo Zalanki, za Grčijo je štiri gole dosegel Konstanos Geniduinas.

Bron so osvojili Španci, ki so z 9:6 ugnali Srbe. Razlika bi bila lahko še višja, a je na trenutke blestel srbski vratar Branislav Mitrović, ki je v tretji četrtini ubranil tudi petmetrovko Alvaru Granadosu, ki je bil s tremi goli najboljši strelec Španije. Za Srbijo je trikrat zadel Strahinja Rašović.