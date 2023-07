»Upamo, da se bo proizvodnja raket v Avstraliji začela v roku dveh let,« je po pogovorih z ameriškim obrambnim ministrom Lloydom Austinom in državnim sekretarjem ZDA Antonyjem Blinkenom izjavil Marles. V okviru projekta bo tako v Avstraliji ustavljeno podjetje za proizvodnjo vodenih raketnih sistemov za večkratno izstrelitev GMLRS. Cilj tega je med drugim tudi zagotoviti zanesljiv vir orožja za ameriške sile, katerih zaloge se zaradi vojaških dobav Ukrajini manjšajo.

Predstavniki čezoceanskih zaveznic so na skrajnem vzhodu Avstralije razpravljali tudi o poglabljanju partnerstva znotraj zavezništva Aukus, ki vključuje Avstralijo, Veliko Britanijo in ZDA. Pogovore je sicer delno zasenčila nesreča avstralskega vojaškega helikopterja, ki je v petek zvečer strmoglavil ob obali Queenslanda. »Našli smo številne ostanke, za katere se zdi, da pripadajo pogrešanemu helikopterju,« je dejal predstavnik tamkajšnje policije Douglas McDonald in dodal, da še vedno upajo, da bodo štiri člane posadke našli žive.

Helikopter je sicer sodeloval na vojaških vajah imenovanih Talisman Sabre. Na vajah skupno sodeluje okoli 30.000 vojakov iz Avstralije, ZDA in več drugih držav. Vaje so bile po nesreči začasno prekinjene, danes pa so se nadaljevale v omejenem obsegu. Austin in Blinken sta dvodnevni obisk Avstralije začela v petek, v državi pa danes zaključujeta svojo pacifiško turnejo, katere namen je okrepiti vlogo ZDA v indijsko-pacifiški regiji.