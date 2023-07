Slovenska skakalka, dobitnica dveh kolajn na zadnjih OI v Pekingu, si je v prvi seriji po skoku dolgem 125 metrov delila prvo mesto z Japonko Saro Takanaši, ki je sicer skočila štiri metre in pol več, a iz naleta višje, prejela pa tudi slabše ocene za slog. Nika Križnar je bila najboljša tudi v drugi seriji, ko je pristala pri 128,5 metra. Japonka je skočila dva metra in pol več, vseeno pa v končnem izračunu zaostala natančno 10 točk za Slovenko, ki je osvojila 207,3 točke in si prislužila 2500 švicarskih frankov nagrade.

»Super dan. Moj najboljši rezultat na tem prizorišču in super začetek poletne velike nagrade. Res sem uživala do konca. Vem, da je še nekaj malenkosti, ki jih lahko popravim, predvsem pri doskoku. Tako v prvi kot v drugi seriji pa sem ostala za smučko v zraku, nisem potovala skozi zrak. V bistvu sem zelo vesela tudi za celotno ekipo, ker smo dosegli lepe rezultate,« je po tekmi povedala slovenska skakalna junakinja sobote.

Finale je malce motil le močan vzgornik, zato je bilo zaradi vetra tudi nekaj čakanja. »Kljub temu se mi je uspelo zbrati za finalni skok. To je bil lep skok, kljub temu, da sem imela malce slabše razmere v primerjavi z ostalimi tekmovalkami. Jutri nas čaka nov dan in upam, da ponovim uspeh,« je še rekla gorenjska evropska prvakinja z nedavnih evropskih iger na Poljskem.

Zaostanek tretjeuvrščene kanadske svetovne prvakinje Alexandrie Loutit je znašal že 36,6 točke. Nika Prevc je za stopničkami zaostala dobrih 11 točk. Ob 18. uri bo v Courchevelu še moška tekma, v nedeljo pa skakalke in skakalce čaka nov preizkus.