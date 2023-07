»Državljani ZDA naj zaradi trenutnih varnostnih razmer in infrastrukturnih izzivov čim prej zapustijo Haiti s komercialnimi ali drugimi zasebnimi prevoznimi sredstvi,« je navedeno v izjavi State Departmenta. Osebje ameriškega veleposlaništva v haitijski prestolnici Port-au-Prince sicer že živi pod strogimi varnostnimi ukrepi, saj je omejeno na varovano stanovanjsko območje in se ne sme sprehajati po mestu ali uporabljati javnega prevoza ali taksijev.

Tolpe v tej osiromašeni otoški državi nadzorujejo približno 80 odstotkov prestolnice, nasilni zločini, kot so ugrabitve za odkupnino, oboroženi ropi in kraje avtomobilov, pa so pogosti. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres in haitijski premier Ariel Henry že več mesecev pozivata k mednarodnemu posredovanju v podporo tamkajšnji policiji. Guterres je sicer pozval k uporabi sil, ki niso sile ZN, vendar ga je Varnostni svet pozval, naj do sredine avgusta predloži poročilo o vseh možnostih, vključno z misijo pod vodstvom ZN.

Več držav je izjavilo, da podpirajo zamisel o takšnih silah, vendar se nobena še ni ponudila, da bi jih vodila. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes dejal, da vidi napredek na področju oblikovanja takšne misije.